Teherán raciona a 20 litros de gasolina diarios por persona

Tras los ataques de esta madrugada contra instalaciones petroleras en la capital y zonas cercanas que han causado una nube de tóxica sobre la capital iraní.

comentarios
#1 elBerzas *
20 litross!!! con 10 a mi me caerían lagrimones
reithor #4 reithor
Joder. Casi nada. Que hacen, ¿Irse de botellón?¿Gasolimotxo?
#3 elBerzas
y a 2 cts/l
#5 MPR *
gastar 20l de gasolina diarios por persona sí que causaría una nube tóxica. :-D

¿Qué hace esta gente con la gasolina, la come, la bebe, juega con ella, se duchan, ...?

Leyendo el artículo parece que lo que limitan es a repostar un máximo de 20 litros ¿por persona?, juraría que debería ser por vehículo, no por persona, no creo que si van dos en el vehículo les dejen echar 40l. :roll:
#2 Eldelcable
Apenas lo justo para lavarse el sobaco y los dientes.
