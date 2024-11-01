La tasa de paro a partir de 55 años ya rebasa la de los jóvenes mayores de 25

La edad tradicionalmente ha marcado un punto de inflexión en el mercado laboral español. Durante décadas la realidad mostraba que en el tramo de los trabajadores con más años la tasa de paro registrado se situaba muy por debajo de la del resto de población en edad de trabajar. Sin embargo, esa evolución histórica ha dado un vuelco en los últimos años con el descenso continuado del desempleo registrado en España.