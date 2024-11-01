edición general
La tasa de paro a partir de 55 años ya rebasa la de los jóvenes mayores de 25

La edad tradicionalmente ha marcado un punto de inflexión en el mercado laboral español. Durante décadas la realidad mostraba que en el tramo de los trabajadores con más años la tasa de paro registrado se situaba muy por debajo de la del resto de población en edad de trabajar. Sin embargo, esa evolución histórica ha dado un vuelco en los últimos años con el descenso continuado del desempleo registrado en España.

Casiopeo #1 Casiopeo
La vida cañón.
jonolulu #2 jonolulu
La tasa de paro se ha reducido en todos los grupos, pero había que meter un titular sensacionalista...
#3 Abril_2025
Según la noticia, porque el problema histórico del paro en mayores de 25 años ha bajado tanto que ha sobrepasado al de mayores de 55. No es porque el tramo de mayores de 55 suba
#4 Mk22
Con el subsidio para mayores de 52 años a muchos no les compensa trabajar. No por el subsidio en sí, porque el estado cotiza por ti con una base de cotización del 125% del tope mínimo de cotización vigente en cada momento, en lugar del 100%.

Un trabajo parcial o de un sueldo relativamente bajo no interesa, ahora ganas un poco menos pero lo recuperas durante la jubilación.

Se debería reformar porque genera un incentivo perverso y es injusto para los demás trabajadores.
