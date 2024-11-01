La tasa de desempleo alcanza su nivel más alto en cuatro años en medio de los ataques de Trump a los trabajadores [ENG]

Los datos federales publicados este martes muestran que la tasa de desempleo en Estados Unidos subió el mes pasado a su nivel más alto en cuatro años, mientras la administración del presidente Donald Trump continúa su ofensiva contra la plantilla del sector público y las empresas estadounidenses despiden trabajadores a un ritmo no visto en décadas. La tasa de desempleo aumentó hasta el 4,6 % en noviembre, frente al 4,4 % de septiembre, según el informe del Departamento de Trabajo.