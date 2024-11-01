edición general
16 meneos
14 clics
La tasa de desempleo alcanza su nivel más alto en cuatro años en medio de los ataques de Trump a los trabajadores [ENG]

La tasa de desempleo alcanza su nivel más alto en cuatro años en medio de los ataques de Trump a los trabajadores [ENG]

Los datos federales publicados este martes muestran que la tasa de desempleo en Estados Unidos subió el mes pasado a su nivel más alto en cuatro años, mientras la administración del presidente Donald Trump continúa su ofensiva contra la plantilla del sector público y las empresas estadounidenses despiden trabajadores a un ritmo no visto en décadas. La tasa de desempleo aumentó hasta el 4,6 % en noviembre, frente al 4,4 % de septiembre, según el informe del Departamento de Trabajo.

| etiquetas: desempleo , eeuu , trump , trabajadores
14 2 0 K 148 actualidad
5 comentarios
14 2 0 K 148 actualidad
Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca
En un clima de inestabilidad, todo empeora. Tratas a la gente como basura, todo empieza a ir mal.
Además de fascistillas de nuevo cuño son estúpidos hasta la médula.
3 K 73
nemesisreptante #2 nemesisreptante
Echar inmigrantes no solo no genera trabajo sino que lo destruye. Confieso que esto no me lo esperaba ni yo.
3 K 71
Dragstat #4 Dragstat
#2 shhh, no lo digas en alto, que le vas a fastidiar el mantra a la extrema derecha.
0 K 20
sotillo #5 sotillo
#2 Si reduces la sociedad que trabaja es normal que aumente el paro, estás rompiendo la cadena
0 K 10
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Aún es poco. La propuesta laboral es látigo y derecho de pernada. Y no descansarán hasta conseguirlo. No vaya a ser que les confundan con comunistas.
1 K 21

menéame