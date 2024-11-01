La tarifa regulada del gas individual caerá un 8,7% a partir del 1 de enero y la vecinal, entre un 5% y un 8%

La tarifa de último recurso (TUR) de gas natural individual bajará a partir del próximo jueves, 1 de enero de 2026, una media del 8,7% en relación al pasado 1 de octubre, principalmente por el menor coste de la materia prima, a pesar de que incorpora el gas estacional de la fórmula de revisión, mientras que la TUR vecinal se abaratará entre un 5,7% y un 8,7%. El coste del gas de base (20,2 euros/MWh) se reduce un 1,7% por la bajada de la cotización del Brent (-2,9%) y a pesar de la depreciación del euro frente al dólar (-0,4%). El coste del gas