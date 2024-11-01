edición general
7 meneos
18 clics
La tarifa regulada del gas individual caerá un 8,7% a partir del 1 de enero y la vecinal, entre un 5% y un 8%

La tarifa regulada del gas individual caerá un 8,7% a partir del 1 de enero y la vecinal, entre un 5% y un 8%

La tarifa de último recurso (TUR) de gas natural individual bajará a partir del próximo jueves, 1 de enero de 2026, una media del 8,7% en relación al pasado 1 de octubre, principalmente por el menor coste de la materia prima, a pesar de que incorpora el gas estacional de la fórmula de revisión, mientras que la TUR vecinal se abaratará entre un 5,7% y un 8,7%. El coste del gas de base (20,2 euros/MWh) se reduce un 1,7% por la bajada de la cotización del Brent (-2,9%) y a pesar de la depreciación del euro frente al dólar (-0,4%). El coste del gas

| etiquetas: gas , tur , midgas , brent
6 1 0 K 78 actualidad
3 comentarios
6 1 0 K 78 actualidad
Ze7eN #1 Ze7eN
¿Os habéis fijado que ya ningún medio habla del precio del gas o de la luz?
0 K 17
vicus. #3 vicus.
Malas noticias para el mercado libre y sus tarifas "siempre paga lo mismo" de caro, por supuesto..
0 K 14
pablisako #2 pablisako
Cae un 8 pero subió un 13 en octubre
0 K 11

menéame