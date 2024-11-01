edición general
El Tarán Ruso: El arte de derribar aviones mediante embestida aérea

Imagina que te quedas sin munición en medio de un combate aéreo, tu ametralladora se encasquilla o el enemigo es simplemente más rápido que tú. Para la mayoría de los pilotos, sería el momento de retirarse. Para un piloto ruso, era el momento de ejecutar un taran (таран). Este término, que significa literalmente «ariete», no describe un accidente, sino una maniobra deliberada y calculada: usar el propio avión como un arma física para derribar al oponente. Lejos de ser un acto de desesperación ciega, el tarán se convirtió en una doctrina de auda

HeilHynkel #2 HeilHynkel *
Cuando los alemanes desarrollaron la V1 los británicos se econtraron con un problema .. si lo derribaban con ametralladoras o cañones el bomba explotaba y se llevaba por delante al cazador, así que tuvieron que hacer una especie de tarán ... ponían el ala bajo la de la bomba volante para que perdiera sustentación y como el mecanismo de vuelo no podía recuperarse, la bomba caía. Peligro, pues tenía su peligro.

Una foto de la época, si no ibas fino o te estrellabas con la bomba o la hacías detonar.  media
Batallitas #3 Batallitas
#2 había que tener mucha pericia y suerte, las V1 volaban más rápido que los Hurricaines y Spitfires
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#3

Eran más rápidos que el Hurricane, pero depende de la versión del Spitfire, creo que a partir de la IX ya las pillaban sin problemas, aparte que había otros aviones de origen USA como los P-51.

Pero es correcto, hacía falta pericia y la suerte, nunca viene mal.
WcPC #4 WcPC
#2 Y tampoco podías tardar mucho o caería encima de algún área poblada.
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#4

Eso era un problema de Londres ... era (y es) grande de cojones. Si atacaran Palencia, no pasaba eso. :roll:
Batallitas #8 Batallitas
#6 me estoy imaginando a los alemanes enviando V2 a Palencia desde Peenemünde :-D
HeilHynkel #9 HeilHynkel
#8

Pues con la precisión que tenían, apuntando a Palencia le das a León, Valladolid, Burgos ....
Batallitas #7 Batallitas
Dedicado con cariño a @esbrutafio que me dio la idea
#1 Kuruñes3.0 *
Parece un plan sin fisuras xD xD xD
