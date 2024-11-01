El Tarán Ruso: El arte de derribar aviones mediante embestida aérea  

Imagina que te quedas sin munición en medio de un combate aéreo, tu ametralladora se encasquilla o el enemigo es simplemente más rápido que tú. Para la mayoría de los pilotos, sería el momento de retirarse. Para un piloto ruso, era el momento de ejecutar un taran (таран). Este término, que significa literalmente «ariete», no describe un accidente, sino una maniobra deliberada y calculada: usar el propio avión como un arma física para derribar al oponente. Lejos de ser un acto de desesperación ciega, el tarán se convirtió en una doctrina de auda