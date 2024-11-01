Por qué es tan cara la asistencia sanitaria en Estados Unidos [en]

edición general
Por qué es tan cara la asistencia sanitaria en Estados Unidos

Ahora que el cierre del Gobierno se ha debido en gran medida al futuro de Obamacare, es un buen momento para hablar un poco sobre el ridículo coste de la asistencia sanitaria en Estados Unidos. Aunque los republicanos culpan a Obamacare de los elevados costes sanitarios, como ocurre con la mayoría de las cosas que dicen, esto no tiene nada que ver con la realidad.

eskape
porque es un negocio. Si fuese un derecho y estuviese gestionado por el gobierno... pero...
Carapedo
#3 Porque no hay suficientes Luigis.
DonaldBlake
A ver si acierto.
¿Porque no tiene la competencia de una Sanidad Pública decente (ni siquiera digo de calidad)?
Xtrem3
Porque es privada y si en algo se va a dejar el dinero la gente es en vivir.
Quillotro
Porque es un oligopolio. No hay competencia (real) y pueden poner los precios que quieran. Un caramelo para la tos, 10 dólares.
Olepoint
Por el mismísimo motivo por el que la vivienda se está encareciendo tanto, codicia. Siguiente pregunta.
