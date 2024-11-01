Por qué es tan cara la asistencia sanitaria en Estados Unidos [en]

Ahora que el cierre del Gobierno se ha debido en gran medida al futuro de Obamacare, es un buen momento para hablar un poco sobre el ridículo coste de la asistencia sanitaria en Estados Unidos. Aunque los republicanos culpan a Obamacare de los elevados costes sanitarios, como ocurre con la mayoría de las cosas que dicen, esto no tiene nada que ver con la realidad.