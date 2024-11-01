edición general
Taiwanés se accidentó en la Patagonia y murió su esposa, quedó sólo con su hija de 6 meses y después de 38 años volvió para donar una ambulancia al hospital que los atendió

Taiwanés se accidentó en la Patagonia y murió su esposa, quedó sólo con su hija de 6 meses y después de 38 años volvió para donar una ambulancia al hospital que los atendió  

En 1988 Andrés Hsu,su esposa Analía y su hija de 6 meses sufrieron un grave accidente en la Península Valdés. Su mujer falleció y mientras Hsu permanecía internado, vecinas de la ciudad ayudaron a cuidaron y amamantaron a la bebé. Tras recuperarse, Hsu regresó a Taiwán junto a su hija y trabajó con el objetivo de reunir el dinero necesario para cumplir una promesa que había hecho,regresar algún día para agradecer a la comunidad que lo había ayudado. Casi 38 años después volvió a Puerto Madryn y donó una ambulancia al Hospital donde fue atendido

