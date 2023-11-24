edición general
5 meneos
86 clics
Tácticas de infantería romana: ¿Por qué el pilum y no una lanza? [Eng]

Tácticas de infantería romana: ¿Por qué el pilum y no una lanza? [Eng]  

Analizaremos brevemente lo que sabemos sobre el período en el que surge el sistema táctico romano que vemos en la República Media y Tardía (y, al parecer, con él, el pilum ). Después, analizaremos el pilum como arma, antes de pasar a sus implicaciones para la táctica. Finalmente, volveremos a la pregunta original de por qué los romanos optaron por esta arma y sistema táctico inusuales en lugar de otros más comunes. Los romanos comenzaron a escribir su historia relativamente tarde —Fabio Pictor, el primer romano en hacerlo, escribió alrededor de

| etiquetas: roma , infantería , pilum , lanzas , armas
4 1 0 K 82 Roma
11 comentarios
4 1 0 K 82 Roma
insulabarataria #4 insulabarataria
#3 etimológicamente no tiene nada que ver pilum y pilar. Y los pilares no se votan, se erigen o levantan. Creo que hay por ahí algún envío de Pocoyó. En ese te sentirás más en tu mundo.
Un saludo.
1 K 22
#5 Febrero2027
#4 Era un comentario en tono de humor. Si no lo has entendido, lo siento,pero creo que el problema es tuyo
0 K 6
insulabarataria #6 insulabarataria
#5 no, si lo he entendido, no te creas, pero venir a un envío que habla sobre armamento romano a decir esa gilipollez me parece un absurdo tal que merece ser respondido con el mismo nivel.
1 K 19
#7 Febrero2027
#6 No conocía esa sensibilidad con el armamento romano. Mis disculpas si ofendido la memoria de las legiones romanas.
0 K 6
insulabarataria #8 insulabarataria
#7 es más bien la manía de enmierdar cualquier noticia con la política actual. Aunque no tenga nada que ver con política.
1 K 22
#9 Febrero2027
#8 A lo mejor tenía que haber insultado a Ayuso para que no te sintieses mal
0 K 6
insulabarataria #10 insulabarataria
#9 insulta a quien quieras, que yo no te voy a leer.
0 K 10
ur_quan_master #11 ur_quan_master
#5 se ha entendido perfectamente tu comentario y su comentario corrigiéndote es perfectamente pertinente
0 K 12
Atusateelpelo #1 Atusateelpelo
¿Que pasa ahora con el Pilum que es el 2º articulo en 2 dias que veo sobre el?

¿Se viene alguna peli de romanos?
0 K 19
MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo
#1 que yo sepa, el péplum del año es la fantasía de la Odisea de Nolan
0 K 10
#3 Febrero2027
#1 Porque si escuchas Pilum, de manera inconsciente votas a Pilar. Es el uso de Meneame para alterar nuestro subconsciente y manipular nuestra voluntad.
1 K -3

menéame