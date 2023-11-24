Tácticas de infantería romana: ¿Por qué el pilum y no una lanza? [Eng]  

Analizaremos brevemente lo que sabemos sobre el período en el que surge el sistema táctico romano que vemos en la República Media y Tardía (y, al parecer, con él, el pilum ). Después, analizaremos el pilum como arma, antes de pasar a sus implicaciones para la táctica. Finalmente, volveremos a la pregunta original de por qué los romanos optaron por esta arma y sistema táctico inusuales en lugar de otros más comunes. Los romanos comenzaron a escribir su historia relativamente tarde —Fabio Pictor, el primer romano en hacerlo, escribió alrededor de