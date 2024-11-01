edición general
Por qué las tácticas antiterroristas israelíes están apareciendo en Minnesota (inglés)

En las últimas semanas, miles de agentes federales han llegado a Minneapolis. Los vídeos muestran a agentes de inmigración saltando de furgonetas sin distintivos, derribando y rociando con gas pimienta a los manifestantes, y rompiendo ventanas para sacar a la gente de sus coches. Para los observadores del conflicto entre Israel y Palestina, estas escenas pueden resultar inquietantemente familiares. Esa similitud puede no ser una coincidencia. Durante las últimas dos décadas, los funcionarios de inmigración estadounidenses han mantenido...

Supercinexin
Boomerang Imperial. Lo discutimos antes en los comentarios de Menéame: www.meneame.net/story/elites-occidentales-temen-intifada-globalizada-p

Y es lo que veremos en Europa más pronto que tarde si nada cambia.

Y es lo que veremos en Europa más pronto que tarde si nada cambia.
5 K 80
WcPC
#3 Es como cuando en lugar de ver lo malo que eran los nazis intentas mirar de donde sacaron las "ideas" y ves que simplemente estaban reproduciendo lo que hacían a los "morenos" o "amarillos" en las colonias solo que sobre los europeos.
0 K 12
#7 eipoc
Las tácticas de Israel son terroristas y se usan para combatir el antiterrorismo.
3 K 39
DayOfTheTentacle
"antiterroristas" dice...
2 K 29
DayOfTheTentacle
El problema, creo, es que gran parte de la población lo ve bien siempre que se aplique a los otros, "los malos". Cuando les toque a ellos entonces que si dictadura blablabla
1 K 16
carakola
#4 Yo creo que estás equivocado.El uso desmedido y sin control de la violencia es rechazable contra cualquiera. Primero fue con la corrupción, que importa más o menos según de qué partido seas. Solo nos falta lo mismo pero con la violencia. Aunque ya se ve.
1 K 33
DayOfTheTentacle
#5 Lo es, pero pongamos el caso de ICE: yo lo veo fatal, pero hay mucha gente lo ve bien y hasta hay gente que denuncia a sus vecinos, o al camarero que cree que le ha atendido mal, para que ICE les coja.
0 K 8
reithor
Porque les dirige la misma IA bélica.
0 K 11

