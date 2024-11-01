Por qué las tácticas antiterroristas israelíes están apareciendo en Minnesota (inglés)

En las últimas semanas, miles de agentes federales han llegado a Minneapolis. Los vídeos muestran a agentes de inmigración saltando de furgonetas sin distintivos, derribando y rociando con gas pimienta a los manifestantes, y rompiendo ventanas para sacar a la gente de sus coches. Para los observadores del conflicto entre Israel y Palestina, estas escenas pueden resultar inquietantemente familiares. Esa similitud puede no ser una coincidencia. Durante las últimas dos décadas, los funcionarios de inmigración estadounidenses han mantenido...