Tabernas (Almería), el nudo de la red donde la fotovoltaica pierde casi la mitad de la energía que genera

En el nudo de 400 kV de Tabernas se han superado curtailments técnicos por encima del 40% de la energía generada. Existe un sitio en la red eléctrica española donde es una absoluta ruina la energía solar fotovoltaica. Y ese sitio se sitúa en la zona de mayor radiación de España, en la provincia de Almería. Luego existen otros nudos como Alvarado, Vaguadas, Arenas de San Juan o Aceca donde los curtailments se sitúan en el 10% aproximadamente. Pero los cortes de generación renovable se están dando prácticamente por todo el país.