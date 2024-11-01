Susto en Cádiz por un apagón: solo cinco minutos sin luz, pero que afectó a toda la ciudad

Fuentes municipales han explicado que la interrupción del suministro eléctrico se ha producido por una avería en la red de la suministradora Endesa. En concreto, han explicado, se ha registrado un fallo en su subestación 132KV, situada en Puerto Real. Dicho fallo se ha producido debido a las consecuencias de las inclemencias meteorológicas que sufre desde hace semanas la zona sur de la Península, han agregado las mismas fuentes. El apagón se inició a las 19.49 horas y el servicio se ha restablecido cinco minutos después.