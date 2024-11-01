edición general
Susto en Cádiz por un apagón: solo cinco minutos sin luz, pero que afectó a toda la ciudad

Susto en Cádiz por un apagón: solo cinco minutos sin luz, pero que afectó a toda la ciudad

Fuentes municipales han explicado que la interrupción del suministro eléctrico se ha producido por una avería en la red de la suministradora Endesa. En concreto, han explicado, se ha registrado un fallo en su subestación 132KV, situada en Puerto Real. Dicho fallo se ha producido debido a las consecuencias de las inclemencias meteorológicas que sufre desde hace semanas la zona sur de la Península, han agregado las mismas fuentes. El apagón se inició a las 19.49 horas y el servicio se ha restablecido cinco minutos después.

comentarios
"Susto en Cádiz por un apagón:"

Periodismo de calidad :palm:
Joder, un apagón de 5 minutos y ya tenemos la causa... ahora para el apagón en toda España, Portugal y Francia... ya ha pasado casi un año y no sabemos por que :shit:
#3 Lo barato puede salir muy caro:

