La sustitución del término “Semana Santa” por “descanso entre trimestres” en el calendario escolar de Castilla-La Mancha comenzó en 2012

Circula en Facebook y X un contenido que asegura que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, “ha eliminado la Navidad y Semana Santa del calendario escolar” y las ha “rebautizado como ‘descansos de trimestre’”. Las publicaciones señalan el calendario escolar para enseñanzas no universitarias –colegios e institutos– para el curso 2025-2026 publicado en el Portal de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para indicar que no aparecen dichos términos religiosos.