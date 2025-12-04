edición general
La sustitución del término “Semana Santa” por “descanso entre trimestres” en el calendario escolar de Castilla-La Mancha comenzó en 2012

Circula en Facebook y X un contenido que asegura que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, “ha eliminado la Navidad y Semana Santa del calendario escolar” y las ha “rebautizado como ‘descansos de trimestre’”. Las publicaciones señalan el calendario escolar para enseñanzas no universitarias –colegios e institutos– para el curso 2025-2026 publicado en el Portal de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para indicar que no aparecen dichos términos religiosos.

strike5000 #2 strike5000
Pues me parece un absurdo lo hiciera quien lo hiciera. Tanto las navidades como la Semana Santa son fiestas reconocidas oficialmente, no veo la necesidad de cambiar el nombre. Y si me dices que es "por no ofender" me parece más ridículo todavía.

Añado que yo en Navidad y Semana Santa me meto en mi casa, no pongo ningún adorno y no celebro absolutamente nada.
#6 ombresaco
#2 para navidades, todavía, pero para semana santa es imposible no reconocer el factor religioso. No tiene sentido que por una cuestión religiosa unos años el 2º trimestre sea un mes más largo que otro. Que quien quiera que celebre la semana santa, caiga cuando caiga, como el cumpleaños. Y las vacaciones, cuando toquen para que los 3 trimestres escolares tengan la misma duración aproximadamene
Asimismov #9 Asimismov
#6 la semana santa se corresponde con la primera luna llena de la primavera, lo que es absurdo. Ya podríamos celebrar el equinocio de primavera o el solsticio de invierno boreal, como se ha hecho en toda la humanidad y con carácter festivo y no religioso.
#10 ombresaco
#9 sí, pero da igual para el tema.

La semana santa ordoxa es más rara todavía
alcama #7 alcama
#2 Tiene la gran utilidad de generar debate y no hablar de otras cosas.
Por eso se crean estás polémicas artificiales
lusolis #4 lusolis
En tres palabras: Ab sur do
u_1cualquiera #1 u_1cualquiera
Vaya drama, pero en cualquier caso que lo llamen Vacaciones de Invierno, Vacaciones de primavera y Vacaciones de Verano
y a cascarla
Fernando_x #3 Fernando_x
Tanto Navidad como Semana Santa ya no tienen casi nada de fiesta religiosa. No pasa nada por llamarlas así incluso siendo ateo.
lusolis #5 lusolis
#3 El día de Navidad se llama así en todo el mundo, y aquí celebramos también la nochebuena. Y la mayoría de los españoles, sin connotaciones religiosas. A este paso, hablaremos de "Easter holidays", que suena mas "cool"
alcama #8 alcama
#3 Si alguien dice que estos días celebra el solsticio de invierno, es redflag
