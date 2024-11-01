Suspendida la circulación de trenes de Media Distancia entre Sevilla y Málaga por la caída inminente de un muro

La mañana del domingo deja una nueva incidencia en las vías ferroviarias españolas. En esta ocasión, es el servicio de trenes de Media Distancia de Renfe que conecta las ciudades de Sevilla y Málaga el que queda suspendido hasta nuevo aviso por el peligro inminente del derrumbe de un muro entre las ciudades sevillanas de El Arahal y Marchena, a 45 kilómetros de la capital hispalense. "Está suspendida la circulación entre Arahal y Marchena por riesgo de caída de un muro sobre la vía", anunciaba la cuenta de X —antigua Twitter— de Adif a las 10:3