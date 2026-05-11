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Suspenden el juicio contra el expresidente de Bolivia Evo Morales y ordenan su captura

Suspenden el juicio contra el expresidente de Bolivia Evo Morales y ordenan su captura

El juicio contra el expresidente de Bolivia Evo Morales por presunta trata agravada de personas quedó suspendido este lunes hasta que el exgobernante se presente ante la Justicia o la Policía ejecute la orden de captura en su contra, después de que un tribunal lo declaró en rebeldía por no asistir al inicio del proceso judicial. «El juicio queda suspendido mientras comparezcan o se haga comparecer, por la fuerza pública, a los acusados (entre ellos Morales)», declaró a los medios en la ciudad sureña de Tarija el fiscal del caso,

| etiquetas: bolivia , evo morales , juicio , trata agravada
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4 comentarios
6 2 1 K 69 actualidad
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Y jeanine libre xD
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sotillo #3 sotillo
#1 La Guerra por la democracia, que se va perdiendo, como siempre
2 K 28
Anfiarao #2 Anfiarao *
Evo Morales es la nueva díana de la regresfera nacional. Es el Lula da Silva boliviano, todas las derechuzas rasgándose las vestiduras, tiene que ser juzgado bla bla bla. Luego pasará como lula, y se descubrira todo el pastel, como siempre: basura derechil manipulando y haciendo trampas, jueces corruptos y untados, como toda la puta vida llevan haciendo lo mismo. Tienen que mentir y manipular y hacer trampas para mantener engañada a la gente y mantenerse en el poder o con posibilidades de ganar elecciones.

Estar en el lado bueno de la historia es posicionarse siempre en contra de las putas derechas. Siempre, invariablemente.
11 K 124
#4 laruladelnorte
Morales no se ha referido directamente al caso, pero cuando se conoció el inicio del juicio sostuvo en sus redes sociales que, «como no hallan nada» para procesarlo por otras acusaciones, «se inventan delitos» en su contra.

Me recuerda a cuando acusaron a Julian Assange de violación...
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menéame