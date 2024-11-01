edición general
Surgen dudas sobre el plan de paz para Gaza de Donald Trump

Vago e indefinido: Así definen los expertos el plan de cese al fuego que el Gobierno de Estados Unidos ha logrado implementar en Gaza presionando tanto a Hamás como a Israel. Algunos observadores, incluyendo a los principales mediadores, afirman que esta imprecisión fue deliberada y, de hecho, necesaria para lograr que ambas partes aceptaran cualquier tipo de acuerdo. Por un lado, está Hamás, con base en Gaza, calificada como organización terrorista por varios países, y, del otro lado, el Gobierno de derecha de Israel. Otros argumentan que la

#3 DenisseJoel
Hasta los medios ultras reconocen que algo no cuadra.
#5 obmultimedia
#3 Que Netannazi va a tirar una bomba nuclear en cuanto este toda la poblacion en el norte de Gaza ni cotiza.
#6 Grahml
#3 Es que la propaganda extrema de ayer, haciendo el viejo demente todo lo posible para que sea recordado, sin llevarse ni un premio Nobel (que se lo dan a cualquiera, por cierto) mientras hace negocios para su familia, es algo por lo que ya muchos no tragan.

Todo paripé. Y encima los de Time le hacen una foto de portada dónde sale viejo y calvo.

Con lo que le jode eso.
#4 Antipalancas21
Todo ha sido un paripe para la foto, ese plan de paz no tiene mucho recorrido verdadero.
#1 HeilHynkel
¡Quién lo iba a decir! :roll:

Lovatt señaló que aún se están debatiendo cuestiones como la desmilitarización de Gaza, la propuesta de una "fuerza internacional de estabilización”, las garantías internacionales y las intenciones a largo plazo del Gobierno israelí.

Creo que el de Ucrania va más avanzado.
#2 Leclercia_adecarboxylata
¡No puede ser!
#7 lordban
"afirman que esta imprecisión fue deliberada y, de hecho, necesaria para lograr que ambas partes aceptaran cualquier tipo de acuerdo"

Obvio, pero el chorro de mierda amarillista para contentar a fanáticos con TDS ya lo han dado en el titular.
