El Supremo sanciona a un juez 'primerizo' por actuar contra una fiscal con la que había discutido

El Tribunal Supremo ha confirmado la sanción que el Consejo General del Poder Judicial impuso a un juez en prácticas en el Juzgado de Instrucción número 5 de Arganda del Rey por dos faltas muy graves (inobservancia del deber de abstención y abuso de su condición de juez) que cometió en relación con una fiscal con la que tuvo un desencuentro personal. La primera infracción que se le impuso fue por no abstenerse de participar en los juicios donde la fiscal a la que había denunciado tras una discusión, en la que la representante del Ministerio...