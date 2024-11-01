edición general
¿Por qué el Supremo rebaja de 300.000 a 10.000 euros la indemnización por daños morales al novio de Ayuso?

¿Por qué el Supremo rebaja de 300.000 a 10.000 euros la indemnización por daños morales al novio de Ayuso?

La sentencia permite conocer los argumentos de los magistrados para rechazar una indemnización que consideran "exagerada" (y que de ser aceptada por el tribunal tendría que haber asumido íntegramente el ex fiscal general, puesto que el empresario renunció a reclamar la responsabilidad civil subsidiaria del Estado) y limitarla a esos diez mil euros.Y es que considera que esos daños morales -que se le identificara, incluso desde el Gobierno, como un defraudador confeso- no son achacables solo a la actuación de García Ortiz

#2 concentrado
Porque moral y novio de Ayuso no se entienden en la misma frase
XtrMnIO #1 XtrMnIO *
Para hacerle daño al Presidente Consorte de la Comunidad de Madrid primero tendría que tener moral.

Y sobre todo cuando se condena sin pruebas.
Deviance #5 Deviance
Porque cantaba demasiado que se pareciese bastante a la cantidad que ha defraudado Alberto Quirón?....... :roll: :troll:
Arzak_ #6 Arzak_
"La ley es igual para todos: unos la cumplen, otros la redactan… y el novio de Ayuso se la lleva a la cama como parte del ajuar político."
#3 Hynkel
Porque para conseguir el efecto que se buscaba, cargarse al fiscal, y de paso la propaganda, tenían que poner alguna multa aunque fuese mínima.

En su momento el Constitucional anulará ese despropósito y ordenará repetir el juicio con otro tribunal. Pero el efecto deseado ya se ha conseguido.
#4 Cincocuatrotres
Porque le tienen manía a Sánchez y le hacen rabiar.
