El Supremo se posiciona: el contrato de alquiler se puede prorrogar hasta 30 años si incluye esta cláusula

El Tribunal Supremo ha avalado la inclusión de cláusulas en los contratos de alquiler con prórrogas indefinidas hasta un máximo de 30 años a voluntad de los inquilinos que habiten la vivienda. A través de la sentencia 1387/2025 (la puede leer en este enlace), el Alto Tribunal especifica que las cláusulas de prórroga indefinida a voluntad del inquilino son perfectamente compatibles con la actual Ley de Arrendamientos Urbanos, a pesar de que dicha ley estableció límites personales.