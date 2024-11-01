edición general
7 meneos
41 clics
El Supremo se posiciona: el contrato de alquiler se puede prorrogar hasta 30 años si incluye esta cláusula

El Supremo se posiciona: el contrato de alquiler se puede prorrogar hasta 30 años si incluye esta cláusula

El Tribunal Supremo ha avalado la inclusión de cláusulas en los contratos de alquiler con prórrogas indefinidas hasta un máximo de 30 años a voluntad de los inquilinos que habiten la vivienda. A través de la sentencia 1387/2025 (la puede leer en este enlace), el Alto Tribunal especifica que las cláusulas de prórroga indefinida a voluntad del inquilino son perfectamente compatibles con la actual Ley de Arrendamientos Urbanos, a pesar de que dicha ley estableció límites personales.

| etiquetas: supremo , alquiler , cláusulas , prórroga , inquilino
5 2 0 K 71 actualidad
3 comentarios
5 2 0 K 71 actualidad
reithor #2 reithor
Entonces indefinido=30 años. Ya está definido.
2 K 44
#3 sliana
#2 queria que fuera definido por la vida del inquilino, pero le pararon los pies.
pero si es necesario que ninguno de las partes se oponga, esta claro que una ya se opone.
0 K 7
Ovlak #1 Ovlak
Te ahorro un click: cláusula de prórroga indefinida
1 K 23

menéame