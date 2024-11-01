El Supremo de Italia ratifica la extradición a Alemania del ucraniano sospechoso del sabotaje al Nord Stream

El sospechoso, Sergei K., de 49 años, había sido detenido a finales de agosto en Rimini cuando se encontraba de vacaciones junto a su familia. La Justicia alemana le reclama por atentar en septiembre de 2022 contra infraestructuras del Estado, pero su equipo legal se oponía a su traslado. El abogado del sospechoso Nicola Canestrini ha dicho que, "a pesar de la gran decepción", confía en la absolución en Alemania.
| etiquetas: supremo , italia , sabotaje , alemania , extraditado , nordstream
Los medios dirán que detuvieron al único, personal, lobo solitario que se cargó el nord stream.
Y la noticia de la absolucion saldrá en tercera o cuarta página del periodico y nunca jamas se mencionara de nuevo.
Si alguien pregunta o habla del tema, se le recordará que "se le detuvo" y ya.
Como cuando nos hablan de la modelica transición, sin entrar en detalles.