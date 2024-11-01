edición general
14 meneos
18 clics
El Supremo de Italia ratifica la extradición a Alemania del ucraniano sospechoso del sabotaje al Nord Stream

El Supremo de Italia ratifica la extradición a Alemania del ucraniano sospechoso del sabotaje al Nord Stream

El sospechoso, Sergei K., de 49 años, había sido detenido a finales de agosto en Rimini cuando se encontraba de vacaciones junto a su familia. La Justicia alemana le reclama por atentar en septiembre de 2022 contra infraestructuras del Estado, pero su equipo legal se oponía a su traslado. El abogado del sospechoso Nicola Canestrini ha dicho que, "a pesar de la gran decepción", confía en la absolución en Alemania.

| etiquetas: supremo , italia , sabotaje , alemania , extraditado , nordstream
12 2 0 K 110 actualidad
4 comentarios
12 2 0 K 110 actualidad
Andreham #1 Andreham
Por supuesto que será absuelto.

Los medios dirán que detuvieron al único, personal, lobo solitario que se cargó el nord stream.

Y la noticia de la absolucion saldrá en tercera o cuarta página del periodico y nunca jamas se mencionara de nuevo.

Si alguien pregunta o habla del tema, se le recordará que "se le detuvo" y ya.

Como cuando nos hablan de la modelica transición, sin entrar en detalles.
1 K 26
#2 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#1 No tiene porque ser absuelto, pueden condenarlos y pagar como cabezas de turco, una unidad que operaba en solitario. Sin explicar, la logística, los explosivos y demás. Por otra parte, el responsable subsidiario en todo caso, si fueran militares, sería Ucrania, que está en bancarrota...
1 K 28
Spirito #4 Spirito
Todavía habrá alguno por aquí acusando a Rusia de reventar su propio gaseoducto.
0 K 7
Billol25 #3 Billol25
La única duda es como lo suicidarán: si ahorcado en la celda, si corte de venas, si pelea trágica en la cárcel, o algo similar. ¡Hagan sus apuestas!
0 K 6

menéame