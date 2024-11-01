El Supremo estudia por primera vez si las deducciones en el IRPF por maternidad discriminan a los hombres

El Tribunal Supremo (TS) estudia por primera vez si la deducción de 1.200 euros en el IRPF que pueden aplicarse las mujeres con hijos menores de tres años y la reducción de otros 1.000 euros más por los gastos de guardería son discriminatorias contra el hombre. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha admitido a trámite el recurso de un contribuyente que se aplicó ambas deducciones en las declaraciones de la Renta de los ejercicios 2016, 2017 y 2018 y que Hacienda le denegó.