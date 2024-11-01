edición general
El Supremo estudia por primera vez si las deducciones en el IRPF por maternidad discriminan a los hombres

El Tribunal Supremo (TS) estudia por primera vez si la deducción de 1.200 euros en el IRPF que pueden aplicarse las mujeres con hijos menores de tres años y la reducción de otros 1.000 euros más por los gastos de guardería son discriminatorias contra el hombre. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha admitido a trámite el recurso de un contribuyente que se aplicó ambas deducciones en las declaraciones de la Renta de los ejercicios 2016, 2017 y 2018 y que Hacienda le denegó.

FunFrock #1 FunFrock
La madre de mis hijos recibe los 100e al mes durante los 3 Año (en forma de deduccion) y yo no he recibido nada.
Pero hay igualdad....
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
#1 A ver es que como eres un machista y no haces nada en casa. ¿A que no te instalaste la app del Ministerio? Pues eso.
Shuquel #9 Shuquel
#1 La deducción de 100 euros al mes (1.200 € anuales) por maternidad para madres trabajadoras con hijos de 0 a 3 años se implantó originalmente con la Ley 46/2002 de Reforma del IRPF, entrando en vigor el 1 de enero de 2003. Esta ayuda ha sufrido modificaciones y ampliaciones, siendo la más reciente la de 2023

Desde que la implantó Aznar llevamos con esta desigualdad.
Eibi6 #15 Eibi6
#1 yo os daría 50 a cada uno que es lo justo :roll: 100€ por familia, con lo cual lo servido por lo comido... Pero el supremo una vez más hará lo más lesivo para las arcas públicas, como hizo con la fantasiosa sentencia de los mutualistas o la de los militares que están en el extranjero
#8 DenisseJoel
No discriminan a los hombres para quienes asocian el cuidado de los hijos a las mujeres.
ombresaco #12 ombresaco
#10 se puede afirmar que "a gran mayoría de las mujeres no paran de trabajar"? Posiblemente sí, pero también se puede decir que lo más habitual es que sean las mujeres quienes interrumpen su vida laboral.

Se puede decidir que eso es un problema, y si hay que hay que tomar medidas para corregirlo, o no.

Pero si se decide que es un problema, y que hay que corregirlo, la única forma es con medidas asimétricas.
También se puede decir que no es un problema, o que es un problema…   » ver todo el comentario
ombresaco #13 ombresaco
#11 depende del problema concreto
ombresaco #5 ombresaco
Yo con estas cosas tengo opiniones contradictorias.

Por un lado, las leyes asimetricas estan mal, pero en paralelo una situación asimétrica no se puede corregir con simetria.

Ojo, hablo a muy alto nivel. Eso no significa que esté de acuerdo en que todas las asimetrías que nos intentan mostrar realmente sean problemas a corregir.
Edheo #6 Edheo
#5 La simetria se esquiva, porque se quiere.
Quien de los dos tiene más ingresos?
Quien de los dos, debe destinar más gastos por los hijos?
Tanto por uno, san bruno.
C'est facile.
#7 DenisseJoel
#5 > las leyes asimetricas estan mal, pero en paralelo una situación asimétrica no se puede corregir con simetria

Salvo que para situaciones asimétricas en la otra dirección no se aplica esa lógica. Hay otra asimetría ahí.

Por ejemplo, si las chicas sacan peor nota en matemáticas se hará la semana de las mujeres matemáticas, pero si los chicos sacan peor nota en lengua no se hace la semana de los hombres lingüistas.
#10 silzul
#5 Esto esta mal por muchos factores, el primero es pensar que las madres van a interrumpir su vida laboral, y esto es una ayuda para que eso no ocurra, cuando socialmente ya desde hace décadas, la gran mayoría de las mujeres no paran de trabajar salvo casos concretos. El segundo, es que los gastos que tiene un hombre por paternidad no existen :shit: , y solo se subvenciona la maternidad, cuando la obligación es de ambos.

Si el objetivo es compensar el gasto por tener un hijo a una mujer…   » ver todo el comentario
#11 Cuchifrito
#5 Una asimetría solo se puede corregir atacando la causa de la asimetría no poniendo otra asimetría en otro sitio.
Una asimetría no se "compensa", si acaso se corrige.
Eibi6 #16 Eibi6 *
#5 yo en estas cosas, creo que hay momentos históricos en los que tienen sentido... Pero con el paso de los años una vez verificado el cumplimiento de objetivos hay que ir cambiando, y las leyes de principios de los 00s creo que han sido buenísimas para este país pero quizás haya que darles una repensada

En este caso por ejemplo, debería de ir por familia (50€ por cónyuge, 100 fam monoparentales)
GeneWilder #2 GeneWilder
Más patriarcado.
#3 flixter
En holanda se reciben ~100 €/mes durante 18 años, por niño (independientemente de si los padres estan juntos o separados, creo).
bigmat #14 bigmat
#3 No es exactamente así, pero te acercas.
Se llama Kinderbijslag. Se paga cada 3 meses. Y estas son las cantidades:

Para niños de 0 a 5 años - €281,69 para un niño
De 6 a 11 años - €342,05 para un niño
De 12 a 17 años - €402,41 para un niño
