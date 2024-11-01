El Supremo estudia por primera vez si las deducciones en el IRPF por maternidad discriminan a los hombres

El Tribunal Supremo (TS) estudia por primera vez si la deducción de 1.200 euros en el IRPF que pueden aplicarse las mujeres con hijos menores de tres años y la reducción de otros 1.000 euros más por los gastos de guardería son discriminatorias contra el hombre. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha admitido a trámite el recurso de un contribuyente que se aplicó ambas deducciones en las declaraciones de la Renta de los ejercicios 2016, 2017 y 2018 y que Hacienda le denegó.
Pero hay igualdad....
Desde que la implantó Aznar llevamos con esta desigualdad.
Se puede decidir que eso es un problema, y si hay que hay que tomar medidas para corregirlo, o no.
Pero si se decide que es un problema, y que hay que corregirlo, la única forma es con medidas asimétricas.
También se puede decir que no es un problema, o que es un problema… » ver todo el comentario
Por un lado, las leyes asimetricas estan mal, pero en paralelo una situación asimétrica no se puede corregir con simetria.
Ojo, hablo a muy alto nivel. Eso no significa que esté de acuerdo en que todas las asimetrías que nos intentan mostrar realmente sean problemas a corregir.
Quien de los dos tiene más ingresos?
Quien de los dos, debe destinar más gastos por los hijos?
Tanto por uno, san bruno.
C'est facile.
Salvo que para situaciones asimétricas en la otra dirección no se aplica esa lógica. Hay otra asimetría ahí.
Por ejemplo, si las chicas sacan peor nota en matemáticas se hará la semana de las mujeres matemáticas, pero si los chicos sacan peor nota en lengua no se hace la semana de los hombres lingüistas.
Si el objetivo es compensar el gasto por tener un hijo a una mujer… » ver todo el comentario
Una asimetría no se "compensa", si acaso se corrige.
En este caso por ejemplo, debería de ir por familia (50€ por cónyuge, 100 fam monoparentales)
Se llama Kinderbijslag. Se paga cada 3 meses. Y estas son las cantidades:
Para niños de 0 a 5 años - €281,69 para un niño
De 6 a 11 años - €342,05 para un niño
De 12 a 17 años - €402,41 para un niño