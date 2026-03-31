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El Supremo de Estados Unidos falla contra la prohibición de las terapias de conversión
El Alto Tribunal cree que no se pueden vetar el ejercicio a aquellos profesionales que buscan revertir la orientación sexual
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homosexualidad
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#1
Aokromes
un pasito mas hacia gilead.
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#6
Thornton
#1
Un pasito más hacia el medievo
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19
#5
themarquesito
Sentencia 8-1, siendo el voto discrepante el de Ketanji Brown Jackson, quien comienza fuerte su voto particular:
“No hay derecho a practicar la medicina que no esté subordinado al poder de policía de los Estados.” Lambert v. Yellowley, 272 U. S. 581, 596 (1926). Esto era cierto hace 100 años, y debería ser cierto hoy.
Muchos estados ahora han escogido ejercer sus poderes de policía para prohibir las "terapias de conversión" basándose en el consenso general de la profesión médica de que este tratamiento médico (que busca cambiar la orientación sexual o identidad de género de una persona gay o transgénero) es inefectivo y dañino.
www.supremecourt.gov/opinions/25pdf/24-539_fd9g.pdf
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#3
Andreham
Si no se entiende que no hay motivos para "revertir la orientación sexual" se puede aceptar entonces que haya quien busque "revertir la orientación religiosa" y por tanto actúe contra la misma sin cometer delitos de "ofensa" o gilipolleces del estilo.
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#4
perej
Pues nada,.pronto tendremos terapias para reconducir la "orientación política" si el hijo te sale rojeras, o la "orientación religiosa" si te sale un poco ateo.
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#2
DenisseJoel
Dicen que es de sabios elegir bien las batallas que se quieren librar.
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“No hay derecho a practicar la medicina que no esté subordinado al poder de policía de los Estados.” Lambert v. Yellowley, 272 U. S. 581, 596 (1926). Esto era cierto hace 100 años, y debería ser cierto hoy.
Muchos estados ahora han escogido ejercer sus poderes de policía para prohibir las "terapias de conversión" basándose en el consenso general de la profesión médica de que este tratamiento médico (que busca cambiar la orientación sexual o identidad de género de una persona gay o transgénero) es inefectivo y dañino.
www.supremecourt.gov/opinions/25pdf/24-539_fd9g.pdf