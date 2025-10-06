El Supremo da la razón a trabajadores de Telepizza: se aplicará el convenio de Hostelería de Bizkaia

El Tribunal Supremo confirma en una sentencia que el convenio de aplicación para los cinco trabajadores de Telepizza, delegados de ELA, que demandaron a la empresa en 2022 es el convenio de Hostelería de Bizkaia y no el convenio estatal que venía imponiendo la compañía, según ha informado ELA.
No vaya a ser que ahora se van a creer todos los pizzoletos que se les aplica el convenio de Vizcaya en todas partes .
#0 (Si escribimos en Castellano se pone Vizcaya si escribes en euskera se pone Bizkaia, no se porque se mezclan los idiomas y las terminologías)