Telepizza en crisis: la auditoría de 2024 revela pérdidas millonarias y riesgo de desaparición

La combinación de pérdidas crecientes, gastos financieros inasumibles, deuda asfixiante, deterioros de activos y un patrimonio neto debilitado conforma un cuadro de crisis estructural.

SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
Telepizza funcionaba cuando las opciones eran eso o chino. Ahora hay un crisol de comida a domicilio para elegir sin tener que tragar cartón con tomate chungo y dogchow .
Ferran #10 Ferran
#3 Eso y que cambiaron la masa para hacer una más rentable pero no tam buena :-/
traviesvs_maximvs #7 traviesvs_maximvs
Al precio que cobran las pizzas lo raro es que sigan existiendo
estemenda #8 estemenda
#7 Justo venía a decir que algún día tenía que pinchar la burbuja.
#2 porcogroso *
El secreto está en la pasta... la pasta gansa que están perdiendo.
colipan #1 colipan
Que cierren al salir
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
No veo el problema.
#5 pirat
No colaboro con reaccionarios de miami que buscan destruir lo poco bueno que nos queda.
Hubo uno cerca del bar al que iba y las motillos acaparaban impunemente y de forma abusiva todo el aparcamiento, creando rechazo hacia ellos. Ya no están, que les den.
The_Ignorator #15 The_Ignorator
#5 creo que el fundador que dices tu (¿Leopoldo?) hace tiempo que abandonó Telepizza y creo La Original (con un eslógan que rememoraba a la otra, con algo así como "Aquí no tenemos secretos")
Casi igual de mala en mi opinión pero con menos atentado gastronómico que te hacia potar solo con verlo (pizzhamburguesas y cosas así no las recuerdo, vamos)
angelitoMagno #9 angelitoMagno *
Si quieres pizzas mejores, puedes pedir a cualquier no franquicia. Y si quieres basura infecta por poco dinero, el Pomodoro es más barato.

Telepizza se ha quedado sin un público objetivo definido y si han aguantado hasta hoy es por inercia
pitercio #14 pitercio
¿No había quebrado ya hace 20 años? Esta peña de las tortas de harina cruda estaba en el Ibex. De risa.
frg #6 frg *
Pero, ¿todavía existe? Ahora mismo recuerdo uno abierto, cuando hace muchos años eran varios. Siempre creí que se había desinflado y estaba desapareciendo.
The_Ignorator #12 The_Ignorator
Yo solo quiero de Telepizza que se disuelvan, entreguen los hornos y pidan perdón a todos los amantes de la pizza.

Ni olvido ni perdón con estos terroristas

(eso sí, me he reído con sus anuncios)
rnd #11 rnd
La gente está despertando y el consumo de esa basura se está reduciendo.
#13 frutosm
Se cargaron la web, subieron precios abruptamente, quitaron los nuggets potentes y redujeron las croquetas. D.E.P.
