11
meneos
58
clics
Telepizza en crisis: la auditoría de 2024 revela pérdidas millonarias y riesgo de desaparición
La combinación de pérdidas crecientes, gastos financieros inasumibles, deuda asfixiante, deterioros de activos y un patrimonio neto debilitado conforma un cuadro de crisis estructural.
|
etiquetas:
:
telepizza
,
crisis
9
2
0
K
138
actualidad
15 comentarios
9
2
0
K
138
actualidad
#3
SeñorPresunciones
Telepizza funcionaba cuando las opciones eran eso o chino. Ahora hay un crisol de comida a domicilio para elegir sin tener que tragar cartón con tomate chungo y dogchow .
4
K
58
#10
Ferran
#3
Eso y que cambiaron la masa para hacer una más rentable pero no tam buena
0
K
13
#7
traviesvs_maximvs
Al precio que cobran las pizzas lo raro es que sigan existiendo
2
K
32
#8
estemenda
#7
Justo venía a decir que algún día tenía que pinchar la burbuja.
0
K
12
#2
porcogroso
*
El secreto está en la pasta... la pasta gansa que están perdiendo.
1
K
25
#1
colipan
Que cierren al salir
1
K
23
#4
Verdaderofalso
No veo el problema.
0
K
20
#5
pirat
No colaboro con reaccionarios de miami que buscan destruir lo poco bueno que nos queda.
Hubo uno cerca del bar al que iba y las motillos acaparaban impunemente y de forma abusiva todo el aparcamiento, creando rechazo hacia ellos. Ya no están, que les den.
1
K
20
#15
The_Ignorator
#5
creo que el fundador que dices tu (¿Leopoldo?) hace tiempo que abandonó Telepizza y creo La Original (con un eslógan que rememoraba a la otra, con algo así como "Aquí no tenemos secretos")
Casi igual de mala en mi opinión pero con menos atentado gastronómico que te hacia potar solo con verlo (pizzhamburguesas y cosas así no las recuerdo, vamos)
0
K
10
#9
angelitoMagno
*
Si quieres pizzas mejores, puedes pedir a cualquier no franquicia. Y si quieres basura infecta por poco dinero, el Pomodoro es más barato.
Telepizza se ha quedado sin un público objetivo definido y si han aguantado hasta hoy es por inercia
0
K
16
#14
pitercio
¿No había quebrado ya hace 20 años? Esta peña de las tortas de harina cruda estaba en el Ibex. De risa.
0
K
13
#6
frg
*
Pero, ¿todavía existe? Ahora mismo recuerdo uno abierto, cuando hace muchos años eran varios. Siempre creí que se había desinflado y estaba desapareciendo.
0
K
12
#12
The_Ignorator
Yo solo quiero de Telepizza que se disuelvan, entreguen los hornos y pidan perdón a todos los amantes de la pizza.
Ni olvido ni perdón con estos terroristas
(eso sí, me he reído con sus anuncios)
0
K
10
#11
rnd
La gente está despertando y el consumo de esa basura se está reduciendo.
0
K
8
#13
frutosm
Se cargaron la web, subieron precios abruptamente, quitaron los nuggets potentes y redujeron las croquetas. D.E.P.
0
K
5
