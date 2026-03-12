edición general
El Supremo da luz verde a que los nietos de Franco devuelvan el Pazo de Meirás al Estado

El Supremo da luz verde a que los nietos de Franco devuelvan el Pazo de Meirás al Estado

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña que obliga a los nietos del dictador Francisco Franco a devolver al Estado el Pazo de Meirás.

HeilHynkel #2 HeilHynkel
Devuelven no ... recupera el estado.

No lo devuelven por gusto.

josde #7 josde
#2 Bien habrán rapiñado su contenido.

#3 Samaritan
Encima los Franco piden una indemnización por los gastos de mantenimiento. Aún les pagarán por devolverlo.

riz #6 riz
#3 En la Ser pone "El Tribunal Supremo ha decidido por unanimidad confirmar la sentencia de la Audiencia de A Coruña y ordenar a la familia Franco la devolución al Estado del Pazo de Meirás. En todo caso, establece que hay que pagarles indemnizaciones por los gastos de conservación del inmueble"

¿Y no establece que esta familia de asesinos y ladrones indemnice al Estado por haberlo ocupado durante 40 años? ¿Así, rollo alquiler? :palm: :wall: :wall: :wall:

sotillo #9 sotillo
#6 No pides tu nada, que lo devuelvan ya me parece un logro increíble

sleep_timer #5 sleep_timer
Que rapidez!

Dene #4 Dene
Que vigilen el mas que seguro saqueo de bienes que contiene

Sabaoth #1 Sabaoth
Ladrones.

sotillo #8 sotillo
#1 Joder, si que van despacio las cosas de palacio


