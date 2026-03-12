·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10810
clics
Marco Rubio usando unos zapatos enormes que Trump le mandó a pedir, adivinando su talla
11494
clics
Irán acaba de publicar esta animación de Lego en la que se explica el régimen de Epstein (Eng)
4006
clics
VÍDEO | Ignatius Farray resume la guerra entre Sánchez y Trump: "Esto sí va a ganar la batalla cultural"
4305
clics
El miedo cambia de bando
5683
clics
Von Der Leyen quiere destruir la UE
más votadas
562
La mayoría de los norteamericanos cree que Trump atacó a Irán para tapar el escándalo Epstein [EN]
386
En los últimos seis años, España ha invertido con fuerza en la energía eólica y solar, lo que ha dado lugar a algunos de los precios de la electricidad más bajos de Europa
572
Meloni denuncia la "masacre de niñas en el sur de Irán" y exige que "se rindan cuentas"
469
Detienen a dos hombres por amenazar de muerte y acosar a Ione Belarra en redes sociales: "Muerte a todas las rojas y perroflautas"
489
España cesa a la embajadora en Tel Aviv y rebaja su representación diplomática en Israel
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
24
meneos
22
clics
El Supremo da luz verde a que los nietos de Franco devuelvan el Pazo de Meirás al Estado
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña que obliga a los nietos del dictador Francisco Franco a devolver al Estado el Pazo de Meirás.
|
etiquetas
:
pazo de meiras
,
estado
,
franco
22
2
0
K
162
actualidad
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
22
2
0
K
162
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
HeilHynkel
Devuelven no ... recupera el estado.
No lo devuelven por gusto.
10
K
135
#7
josde
#2
Bien habrán rapiñado su contenido.
0
K
20
#3
Samaritan
Encima los Franco piden una indemnización por los gastos de mantenimiento. Aún les pagarán por devolverlo.
3
K
35
#6
riz
#3
En la Ser pone "El Tribunal Supremo ha decidido por unanimidad confirmar la sentencia de la Audiencia de A Coruña y ordenar a la familia Franco la devolución al Estado del Pazo de Meirás. En todo caso,
establece que hay que pagarles indemnizaciones
por los gastos de conservación del inmueble"
¿Y no establece que esta familia de asesinos y ladrones indemnice al Estado por haberlo ocupado durante 40 años? ¿Así, rollo alquiler?
1
K
22
#9
sotillo
#6
No pides tu nada, que lo devuelvan ya me parece un logro increíble
0
K
9
#5
sleep_timer
Que rapidez!
1
K
28
#4
Dene
Que vigilen el mas que seguro saqueo de bienes que contiene
1
K
18
#1
Sabaoth
Ladrones.
0
K
11
#8
sotillo
#1
Joder, si que van despacio las cosas de palacio
0
K
9
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
No lo devuelven por gusto.
¿Y no establece que esta familia de asesinos y ladrones indemnice al Estado por haberlo ocupado durante 40 años? ¿Así, rollo alquiler?