Se supone que la IA nos iba a liberar del trabajo. De momento los ingenieros que la desarrollan trabajan 100 horas a la semana
Los equipos de IA de las principales empresas tecnológicas están haciendo jornadas de 80 y hasta 100 horas semanales
actualidad
#3
mente_en_desarrollo
Y lo mejor, es que trabajan tanto precisamente para que su empresa pueda prescindir de ellos.
2
K
45
#5
SeñorPresunciones
#3
Pero pasarán a la historia por hacer más ricos a sus jefes y más pobres a los trabajadores.
1
K
25
#1
YSiguesLeyendo
Ya hablamos de que Silicon Valley estaba abrazando la jornada 996 que China ya había dejado atrás. Hablamos de jornadas de doce horas, seis días a la semana, es decir, 72 horas semanales. Cuentan varios ingenieros IA en el WSJ (1) que las jornadas llegan a ser incluso de 80 y hasta 100 horas semanales, llegando a comparar la situación con la guerra. Hablamos de grandes empresas como OpenAI, Meta, Microsoft, Anthropic o Google, todas compitiendo por ser la mejor en la frenética carrera de la IA.
(1)
www.wsj.com/tech/ai/ai-race-tech-workers-schedule-1ea9a116?st=sNiAKa&a
0
K
13
#4
JackNorte
Liberar no, robar, si no se regula que las compañias te roben el trabajo sin compensacion y sin una renta garantizada , van a mandar todo el sistema , que no es perfecto, pero menos es nada, a la mierda.
De nada sirve producir 3 veces mas y mas barato si no tienes minimo los mismos compradores o mas.
0
K
12
#2
Nihil_1337
*
Los sindicatos y la lucha por el control de los medios de producción por parte de los trabajadores, sean cuales sean esos medios.
Eso es lo que nos puede dar alguna posibilidad de librarnos del trabajo.
Mientras tanto, esclavitud vital de facto auspiciada por padefos que curran 100 horas a la semana en vez de ponerse en huelga y analizar esquiroles.
0
K
7
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
