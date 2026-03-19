Las supervivientes de la institución franquista que adoctrinó a miles de niñas rompen su silencio: "Es como enterrar a una persona en vida"  

Loli creció en una casa en la que, desde muy pequeña, sufrió abusos sexuales por parte de su padre, que la terminaron dejando embarazada. Unos abusos que hacían que la entonces menor se escapara de casa en reiteradas ocasiones, hasta que el tribunal de menores de aquella época decidió internarla en un reformatorio que, igual que otros muchos (casi 100 en España) formaban parte de una institución franquista que, durante más de 40 años, encerró a miles de niñas en nuestro país.