Las supervivientes de la institución franquista que adoctrinó a miles de niñas rompen su silencio: "Es como enterrar a una persona en vida"  

Loli creció en una casa en la que, desde muy pequeña, sufrió abusos sexuales por parte de su padre, que la terminaron dejando embarazada. Unos abusos que hacían que la entonces menor se escapara de casa en reiteradas ocasiones, hasta que el tribunal de menores de aquella época decidió internarla en un reformatorio que, igual que otros muchos (casi 100 en España) formaban parte de una institución franquista que, durante más de 40 años, encerró a miles de niñas en nuestro país.
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Seguro algun franquista se asusto tambien
La verdad es q es bastante descorazonador: la derecha no-fascista y no-facha tienen la cabeza absolutamente comida y te defienden cualquier cosa aunque en la siguiente frase te defiendan lo contrario....
Quiero decir, entiendo a los fascistas, a los fachas y a los ultranacionalistas, pero el resto te dicen una sarta de incoherencias y mantras aprendidos q da bastante miedo....
La traducción no es muy exacta