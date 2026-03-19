edición general
37 meneos
74 clics

Las supervivientes de la institución franquista que adoctrinó a miles de niñas rompen su silencio: "Es como enterrar a una persona en vida"  

Loli creció en una casa en la que, desde muy pequeña, sufrió abusos sexuales por parte de su padre, que la terminaron dejando embarazada. Unos abusos que hacían que la entonces menor se escapara de casa en reiteradas ocasiones, hasta que el tribunal de menores de aquella época decidió internarla en un reformatorio que, igual que otros muchos (casi 100 en España) formaban parte de una institución franquista que, durante más de 40 años, encerró a miles de niñas en nuestro país.

| etiquetas: religión , monjas , patronato , franquismo , machismo , víctimas , memoria
26 11 0 K 326 República
6 comentarios
26 11 0 K 326 República
Esteban_Rosador #2 Esteban_Rosador
Es terrible ver ahora a chicas jóvenes crecer la dictadura nacionalcatólica franquista

relacionada

cadenaser.com/nacional/2026/03/19/por-culpa-de-esa-monja-yo-casi-me-qu
2 K 49
Esteban_Rosador #4 Esteban_Rosador
#3 es relacionada. El enlace a la tuya está en la propia noticia, y en mi comentario.
1 K 29
azathothruna #1 azathothruna
Y pensar que en la 2GM las soldados sovieticas trolleaban a los nazis
Seguro algun franquista se asusto tambien
0 K 19
ostiayajoder #5 ostiayajoder
Los q apoyan a estos grupos de ultraderecha y los de las szun patrol polacas ('patrullas de puras' q van acosando a mujeres en tirantes o con faldas por la calle) son los q luego te dicen, sin ningun reparo, q los moros van a hacer a las tias llevar burka.

La verdad es q es bastante descorazonador: la derecha no-fascista y no-facha tienen la cabeza absolutamente comida y te defienden cualquier cosa aunque en la siguiente frase te defiendan lo contrario....

Quiero decir, entiendo a los fascistas, a los fachas y a los ultranacionalistas, pero el resto te dicen una sarta de incoherencias y mantras aprendidos q da bastante miedo....
1 K 18
Cuñado #6 Cuñado
#5 patrullas de puras

La traducción no es muy exacta :-P
0 K 9

menéame