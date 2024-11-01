edición general
Un ‘superrico’ calienta el planeta en un día lo mismo que una persona de la mitad más pobre en un año

La desigualdad crece en el planeta espoleada por la ola creciente de ultraliberalismo y extrema derecha. La riqueza de los milmillonarios multiplica su capital y crece tres veces más rápido que el año pasado, mientras la mayoría global pierde nivel adquisitivo. En materia climática, la situación no es diferente: el estilo de vida derrochador de un llamado “superrico”, como se conoce a las personas que se encuentran entre el 0,1% con mayor capital acumulado de la Tierra, genera en un solo día las mismas emisiones de gases de efecto invernadero q

| etiquetas: calentamiento global , planeta
Aguarrás #1 Aguarrás
Pero eh, no vayas al trabajo en moto o coche. Y tu diesel aunque haga 2000km al año, a la basura. Eso si, el impuesto de circulación debes seguir pagándolo aunque no puedas entrar con él a tu propio barrio.
Putos pobres, van a arruinar el planeta... :roll: ¬¬
Casiopeo #3 Casiopeo
El capitalismo nos va a matar.
