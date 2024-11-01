edición general
Los supermercados tildan de "desproporcionada" la prohibición de circulación de camiones

El temporal de frío y nieve que se registra este viernes en buena parte de España afecta este mañana a 55 carreteras, cinco de ellas pertenecientes a la red principal y el resto a carreteras secundarias, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT).

NPCMeneaMePersigue
Lo mismo que era desproporcionado parar de trabajar en Valencia el 29 de octubre dia de la riada. Lo mismo aquí, a trabajar que hay que consumir aunque te vayas a matar entre nieve. Lo mismo que cuando la DANA se repartía comida para la gente pero cuando abrió mercadona se dejó de repartir comida porque Mercadona tenía que hacer beneficios

Producir hasta morir, la masacre, el genocidio
DarthMatter
En cambio NO les pareció "desproporcionada" la brutal subida de precios generalizada que nos 'clavaron' durante (o al poco) de la pandemia.
Después de llenarse la boca con aquello de: "De esta salimos todos juntos". >:-(
shake-it
#2 Sí, o aquello de que el gobierno quitase o redujese el IVA a algunos productos y apenas se notase la diferencia en el PVP. O lo de especular con el precio del aceite y sus reservas. O lo de explotar a sus proveedores para que finalmente el productor cobre una miseria mientras nos meten la clavada a los consumidores finales. Putos carroñeros.
DarthMatter
#5 ... o lo de envasar productos a granel con peso inferior al marcado en la etiqueta.

... o sustituir los botes de champú por unos idénticos a los anteriores (en tamaño, diseño y precio), pero que cuando lees la letra pequeña, pone 850 ml, en vez de 900 ml.

Es burdo. Pero van con ello. >:-(
shake-it
Lo único desproporcionado aquí es la codicia de las cadenas de supermercados. ¿Para cuándo una red de supermercados públicos de productos básicos a precios regulados?
Asimismov
#4 ¿Para cuándo una red de supermercados públicos de productos básicos a precios regulados?
¿En la Unión Europea?
Eso no lo verán mis ojos.
arsuceno
Classic de que si luego pasa algo la culpa es del gobierno por no tomar medidas preventivas con un temporal a la vista.
CharlesBrowson
menos menear y mas acaparar, que nos quedamos sin papel del culo! (que nos conocemos, que el que no corre, vuela)
Veo
#6 voy cagando lleves!!
