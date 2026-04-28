Sumar y PP negocian para aprobar la ley de nacionalidad saharaui pese al rechazo del PSOE

La ley para conceder la nacionalidad española a los saharauis ha entrado en una fase decisiva en el Congreso tras más de un año de bloqueo parlamentario por parte del PSOE. La reactivación de la ponencia en la Comisión de Justicia este martes ha reabierto una vía política en la que Sumar y el Partido Popular podrían explorar un acuerdo que permita sacar adelante la norma sin el apoyo del PSOE, que mantiene su rechazo pese a haber participado activamente en su tramitación técnica.