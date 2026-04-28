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Sumar y PP negocian para aprobar la ley de nacionalidad saharaui pese al rechazo del PSOE

La ley para conceder la nacionalidad española a los saharauis ha entrado en una fase decisiva en el Congreso tras más de un año de bloqueo parlamentario por parte del PSOE. La reactivación de la ponencia en la Comisión de Justicia este martes ha reabierto una vía política en la que Sumar y el Partido Popular podrían explorar un acuerdo que permita sacar adelante la norma sin el apoyo del PSOE, que mantiene su rechazo pese a haber participado activamente en su tramitación técnica.

| etiquetas: sumar , pp , nacionalidad saharaui , psoe
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4 comentarios
1 1 0 K 17 actualidad
#1 Ninethousand *
Ojalá algún día salgan a la luz con datos claros (más allá de las especulaciones que todos podemos lanzar) las razones de fondo tras el giro tan horrible del PSOE desde hace unos años en todo lo relativo al Sahara Occidental.
2 K 25
Spirito #2 Spirito *
Sinceramente, creo que es de Justicia reconocer que los saharauis antiguos eran españoles de pleno derecho.

En algo estoy de acuerdo con el PP.
1 K 15
Huginn #3 Huginn *
#2 ¿Cómo funciona esto? Hacían atentados, secuestraban, asesinaban pescadores... Todo ello porque querían la independencia, ¿y ahora les tenemos que dar de nuevo la nacionalidad?
1 K 30
Spirito #4 Spirito *
#3 Son como vascos del Zú y hemos compartido muchísimo con ellos.

Ah, y sí, el karma está para gastarlo. xD

Fuera de broma: fueron españoles aquellos más viejos de pleno derecho y jamás dejarán de serlo.
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menéame