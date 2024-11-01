edición general
Suma y sigue la polémica por el futuro parque científico de Cuenca: habrá tres nuevas plantas de gas

Los ecologistas detallan que tres años después de la presentación de una planta de biogás y otra de hidrógeno, este futuro parque de economía circular ha "cambiado" su proyecto y suma tres nuevas instalaciones de gas e hidrocarburos que, en su mayoría, "se tratarán como residuos o se quemarán" con "alto impacto ambiental"

eltoloco
Oh vaya, resulta que el hidrógeno verde es un caballo de Troya de las gasistas y petroleras..

Para sorpresa de nadie que se haya informado mínimamente por su cuenta, por supuesto más allá de los grandes medios de comunicación que no hacen más que propaganda a quienes les pagan.
