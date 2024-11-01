Suma y sigue la polémica por el futuro parque científico de Cuenca: habrá tres nuevas plantas de gas

Los ecologistas detallan que tres años después de la presentación de una planta de biogás y otra de hidrógeno, este futuro parque de economía circular ha "cambiado" su proyecto y suma tres nuevas instalaciones de gas e hidrocarburos que, en su mayoría, "se tratarán como residuos o se quemarán" con "alto impacto ambiental"
| etiquetas: parque científico , cuenca , plantas de gas
Para sorpresa de nadie que se haya informado mínimamente por su cuenta, por supuesto más allá de los grandes medios de comunicación que no hacen más que propaganda a quienes les pagan.