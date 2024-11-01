Suiza vota a favor de volver a construir nuevas centrales nucleares, prohibidas desde 2017

Cuatro centrales nucleares están activas en Suiza desde hace 40 años, tras el cierre de la situada en Mühleberg hace siete años, y producen el 32% de la energía. La modificación de la ley de la energía nuclear fue aprobada el miércoles por 26 votos a favor y 12 en contra, a la espera de que pase también por el Consejo Nacional, la cámara baja del parlamento suizo. "El desarrollo de las energías renovables no va lo bastante rápido como para responder a las necesidades energéticas de Suiza. Hay que dejar la opción nuclear abierta"