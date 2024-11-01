edición general
7 meneos
7 clics
Suiza vota a favor de volver a construir nuevas centrales nucleares, prohibidas desde 2017

Suiza vota a favor de volver a construir nuevas centrales nucleares, prohibidas desde 2017

Cuatro centrales nucleares están activas en Suiza desde hace 40 años, tras el cierre de la situada en Mühleberg hace siete años, y producen el 32% de la energía. La modificación de la ley de la energía nuclear fue aprobada el miércoles por 26 votos a favor y 12 en contra, a la espera de que pase también por el Consejo Nacional, la cámara baja del parlamento suizo. "El desarrollo de las energías renovables no va lo bastante rápido como para responder a las necesidades energéticas de Suiza. Hay que dejar la opción nuclear abierta"

| etiquetas: suiza , centrales nucleares
7 0 2 K 54 actualidad
9 comentarios
7 0 2 K 54 actualidad
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
A ver quién pone la pasta y cuando se acaban de construir xD
3 K 64
Aokromes #6 Aokromes
#2 la pasta *2 o *3 y la fecha de conclusion *5 :troll: compraran frances o ruso?
0 K 10
#9 Toponotomalasuerte
#2 y en este clima de paz mundial es una opción cojonuda. 0 riesgos!
0 K 10
Torrezzno #1 Torrezzno *
Suiza me da envidia. Todo lo importante se vota. Que maravilla Paco. Aquí un papelito cada cuatro años, y si no te convence ninguno también porque si no viene la ultraderecha.

Si hubiese referéndums como en Suiza prácticamente daría igual quien gobernase.
1 K 29
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
#1 Razón tienes. Pero no el don de la oportunidad para sacar esa razón a pasear.

Según la noticia, o no han votado en referéndum, o Suiza es más pequeña de lo que parece.
La modificación de la ley de la energía nuclear fue aprobada el miércoles por 26 votos a favor y 12 en contra,

No obstante, los verdes han dicho que lo llevarán a Referéndum si se aprobaba (así que la próxima noticia, igual sí que es dicho referéndum).
1 K 33
Torrezzno #4 Torrezzno
#3 pues tienes razón. Pensaba que era un referéndum. Me la envaino
2 K 43
mente_en_desarrollo #5 mente_en_desarrollo
#4 No te culpo.

Has cumplido la obligación del buen meneante, comentar sin entrar. :-P
0 K 15
Aokromes #7 Aokromes
#5 no hace falta entrar, esta en la entradilla.
1 K 21
mente_en_desarrollo #8 mente_en_desarrollo
#7 ¡Eso me pasa por incumplir las normas y entrar!
0 K 15

menéame