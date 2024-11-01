Suecia pide a su población guardar en casa un colchón de 90 euros en efectivo por persona para compras esenciales en caso de guerra o crisis en los pagos

Suecia es uno de los países con menor uso de efectivo, pero las tensiones geopolíticas y las opciones de una guerra han provocado un sorprendente consejo por parte de su banco central, que ha pedido a los ciudadanos suecos que almacenen un pequeño colchón de dinero en efectivo para casos de emergencia. "que todos los hogares mantengan en casa una suma de 1000 coronas suecas (unos 93 euros) en efectivo por adulto" recomienda el riksbank "para realizar pagos en caso de interrupciones temporales, crisis y, en el peor de los casos, guerra"