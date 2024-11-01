edición general
5 meneos
15 clics

Suecia pide a su población guardar en casa un colchón de 90 euros en efectivo por persona para compras esenciales en caso de guerra o crisis en los pagos

Suecia es uno de los países con menor uso de efectivo, pero las tensiones geopolíticas y las opciones de una guerra han provocado un sorprendente consejo por parte de su banco central, que ha pedido a los ciudadanos suecos que almacenen un pequeño colchón de dinero en efectivo para casos de emergencia. "que todos los hogares mantengan en casa una suma de 1000 coronas suecas (unos 93 euros) en efectivo por adulto" recomienda el riksbank "para realizar pagos en caso de interrupciones temporales, crisis y, en el peor de los casos, guerra"

| etiquetas: suecia , efectivo
4 1 0 K 60 actualidad
13 comentarios
4 1 0 K 60 actualidad
mecheroconluz #2 mecheroconluz
En caso de guerra con 90 euros tienes para un café.
3 K 49
#5 Pingocho *
#2 En caso de escalar a una guerra nuclear esos billetes sólo te servirían para limpiarte cierta parte del cuerpo.
1 K 17
#7 mstk
#5 habrá que ir guardando las chapas de la mirinda.
1 K 24
Battlestar #9 Battlestar
#5 Pues viendo como lo primero que se acaba siempre es el papel higiénico, pues nada mal xD
0 K 12
#10 Leclercia_adecarboxylata
#2 Es que 'no se les puede pedir sacar más', de verdad. Si pidieran más, se hundirían los bancos.
2 K 55
#4 oscarcr80
Miraré por Amazon colchones que no valgan más de 90 euros.
3 K 39
#12 nanovilla
#4 muy barato me parece.
0 K 7
Supercinexin #11 Supercinexin
Cuesta abajo, sin frenos y nadie al volante. Así va Europa, entera toda ella e individualmente, país a país.

Y nuestros queridos fachas nacionales, quejándose de Pedro Sánchez, cuando es un verdadero regalo de Dios Nuestro Señor el tener a alguien como Pedro y su equipo PSOEro ahora mismo en el Gobierno. España quizá se salve, el resto prrrfffffff...
1 K 35
#13 soberao
#11 Encima los nórdicos dependen de los barcos para poder tener verduras y fruta, que son ahora un desierto de hielo la mitad del año y están como si la guerra les cogiera lejos, cuando se puede poner el transporte tan caro que va a valer más el transporte que la comida que transportan. Esto tiene pinta que va a ser peor que los años de la crisis del coronavirus.
0 K 16
CharlesBrowson #8 CharlesBrowson
Estos eran los que se vanagloriaban de intentar acabar con el efectivo, la verdad que el captain sweden es de lo mas oligofrenico que tenemos aqui en Europa, bobalicones
1 K 24
riz #6 riz
Además, el Riksbank emplaza a los ciudadanos suecos a que usen "regularmente" el dinero en efectivo para garantizar el funcionamiento del sistema de pagos.
0 K 13
#1 marcotolo *
"las opciones de una guerra"
xD xD xD xD xD xD xD xD xD
0 K 11
palestina #3 palestina
mejor que el colchón sea de muelles o gomaespuma, el de euros es muy duro
0 K 10

menéame