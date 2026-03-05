Suecia, el país que casi no usa efectivo, pide a sus ciudadanos guardar billetes ante posibles crisis en los pagos

Las tensiones geopolíticas marcadas por la guerra y los conflictos internacionales han hecho saltar las alarmas de las economías altamente digitalizadas. Suecia, uno de los países donde el efectivo está desapareciendo de la vida cotidiana, ha aconsejado a los ciudadanos que mantengan billetes y monedas suficientes para cubrir aproximadamente una semana de gastos básicos, ante la posibilidad de crisis o interrupciones en los sistemas digitales de pago.