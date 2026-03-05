edición general
Suecia, el país que casi no usa efectivo, pide a sus ciudadanos guardar billetes ante posibles crisis en los pagos

Las tensiones geopolíticas marcadas por la guerra y los conflictos internacionales han hecho saltar las alarmas de las economías altamente digitalizadas. Suecia, uno de los países donde el efectivo está desapareciendo de la vida cotidiana, ha aconsejado a los ciudadanos que mantengan billetes y monedas suficientes para cubrir aproximadamente una semana de gastos básicos, ante la posibilidad de crisis o interrupciones en los sistemas digitales de pago.

DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
Anotado... guardar 500€ y luego qué?
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
Estos suecos....xD xD
Apotropeo #2 Apotropeo
Sí alguna sueca necesita refugio, la puedo meter en casa.
kAlvaro #4 kAlvaro
Aún tengo por casa las coronas suecas que muchas tiendas suecas no me aceptaron.
