Suecia endurecerá las reglas de ciudadanía en medio de un impulso por reducir la inmigración. (ENG)

Estos requisitos son mucho más estrictos que la situación actual, porque actualmente prácticamente no hay requisitos (para convertirse en ciudadano)”, dijo el ministro de Migración, Johan Forssell, a los periodistas. El gobierno indicó que los solicitantes de la ciudadanía sueca deberán haber vivido en el país durante ocho años, en lugar de cinco, tener un ingreso mensual superior a 20,000 coronas suecas (2,225 dólares) y poder aprobar un examen de idioma y cultura