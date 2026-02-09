edición general
Suecia endurecerá las reglas de ciudadanía en medio de un impulso por reducir la inmigración. (ENG)

Estos requisitos son mucho más estrictos que la situación actual, porque actualmente prácticamente no hay requisitos (para convertirse en ciudadano)”, dijo el ministro de Migración, Johan Forssell, a los periodistas. El gobierno indicó que los solicitantes de la ciudadanía sueca deberán haber vivido en el país durante ocho años, en lugar de cinco, tener un ingreso mensual superior a 20,000 coronas suecas (2,225 dólares) y poder aprobar un examen de idioma y cultura

#1 diablos_maiq *
¿Estarán cansados de que los inmigrantes se hagan los suecos? :shit:
Connect #3 Connect *
Los trajeron a miles y en lugar de integrarlos, les construyeron barrios enteros con edificios baratos para vivir. Allí, a parte de los rubios suecos. No se integraron, no se sintieron suecos y se hicieron con el mercado de las drogas. Cuando varias bandas se enfrentaban entre ellas, en lugar de luchar policialmente, los dejaron "que se matasen entre ellos". Así que se hicieron cada vez más fuertes para la lucha entre bandas.

Ahora son tan fuertes que ya pueden salir de sus barrios…   » ver todo el comentario
#2 mariopg
rasistas…
Natxelas_V #4 Natxelas_V *
Invocar a Isabel y Fernando deben. Cada uno en su casa y Yahve/Allah/Monesvol en la de todos.
#5 Pepepistolas *
En Suecia la culpa de los suecos, en Francia de los franceses , en Inglatyerra de los ingleses y en España de los españoles. que malos somo stodos los europeos. Y que buenos son ellos.De hecho envidio a mi vecino Moha cuando compro su mujer por 2000 € , le puso un hiyab y se la trajo a España, ahora ya tienen 4 churumbeles.Y no sigo que muero de envidia.
