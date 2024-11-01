edición general
12 meneos
24 clics
Suecia abrirá prisiones para niños de 13 años el próximo verano

Suecia abrirá prisiones para niños de 13 años el próximo verano

El gobierno sueco prepara nuevos módulos en las prisiones juveniles para delincuentes de entre 13 y 14 años. Proyecto que tiene como fecha límite el 1 de julio de 2026.

| etiquetas: suecia , prisiones , niños
11 1 0 K 89 actualidad
8 comentarios
11 1 0 K 89 actualidad
Postmeteo #2 Postmeteo
Madre mía.
¿Y qué esta pasando en Suecia, exparaiso nórdico, para precisar mayor número de estas instituciones oese a su declive se natalidad?
3 K 37
Aokromes #4 Aokromes
#2 el uso de menores de edad para cometer asesinatos sin que entren en la carcel.
0 K 11
#7 vantablack
#4 es un recurso bastante utilizado en los manwhas koreanos, bandas criminales usando a chavales de instituto para cometer asesinatos a cambio de un "trabajo" luego en la organización (ya que o no tienen o tienen penas menores).
0 K 7
manzitor #6 manzitor
#2 Para empezar, dudo que sirva para mucho. Y luego, yo inmediatamente, me iría a interrogar a padres, a docentes y a servicios sociales, porque obviamente alguien no ha hecho bien su trabajo. Si con 13 años, cometes un delito, eso no viene por ciencia infusa, ha dado muchos avisos antes, y alguien debería haberlo visto. Ya lo decía Emilio Calatayud, desde el cole, el que va a ser 'chorizo', lleva una pegatina que pone 'chorizo', y por lo tanto, se les ve venir y se puede intervenir preventivamente.
0 K 11
#8 fralbin
#6 Voy a "imaginar" que los progenitores de esos chavales no se encuentran en el pais, o no son originarios del pais, no me sorprenderia que el centro este pensado para menores de origen Magrebi, que son los reclutados por mafias foraneas que actuan a nivel local.
0 K 6
Meneador_Compulsivo #3 Meneador_Compulsivo
Sweden yes!
0 K 17
tul #5 tul
campamentos de veranos nancis
0 K 12

menéame