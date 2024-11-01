·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10651
clics
Carteles de cine africanos que de tan malos, son buenos [eng]
8079
clics
Los notarios presentan su Portal de la Vivienda con precios reales del mercado
4655
clics
Indignación tras las nuevas revelaciones de lo que hizo Mazón el día de la DANA: "Versióndefintivaestasí.pdf"
4321
clics
It’s the inequality, stupid (Es la desigualdad, imbécil)
5004
clics
Muere una joven tras volver a su piso después de ser atendida en Urgencias
más votadas
441
Un hombre de Almería recibe una carta del SAS citando a una mamografía a su mujer fallecida hace seis años
466
Rubén Sánchez (FACUA) confirma que Vito Quiles no ha acabado la carrera: “Información contrastada con la Complutense”
477
Javier Gil, investigador del CSIC: “De qué sirve construir 20.000 viviendas si van a acabar en pisos turísticos”
271
Una alta funcionaria de Emergencias de Mazón admite que el Gobierno central pidió enviar el Es-Alert hora y media antes
361
El juez Peinado amenaza a elDiario.es con una querella y exige 50.000 euros por una entrevista a Óscar Puente
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
12
meneos
24
clics
Suecia abrirá prisiones para niños de 13 años el próximo verano
El gobierno sueco prepara nuevos módulos en las prisiones juveniles para delincuentes de entre 13 y 14 años. Proyecto que tiene como fecha límite el 1 de julio de 2026.
|
etiquetas
:
suecia
,
prisiones
,
niños
11
1
0
K
89
actualidad
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
11
1
0
K
89
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
doppel
Relacionada
www.meneame.net/story/suecia-cierra-prisiones-falta-prisioneros-eng
2
K
40
#2
Postmeteo
Madre mía.
¿Y qué esta pasando en Suecia, exparaiso nórdico, para precisar mayor número de estas instituciones oese a su declive se natalidad?
3
K
37
#4
Aokromes
#2
el uso de menores de edad para cometer asesinatos sin que entren en la carcel.
0
K
11
#7
vantablack
#4
es un recurso bastante utilizado en los manwhas koreanos, bandas criminales usando a chavales de instituto para cometer asesinatos a cambio de un "trabajo" luego en la organización (ya que o no tienen o tienen penas menores).
0
K
7
#6
manzitor
#2
Para empezar, dudo que sirva para mucho. Y luego, yo inmediatamente, me iría a interrogar a padres, a docentes y a servicios sociales, porque obviamente alguien no ha hecho bien su trabajo. Si con 13 años, cometes un delito, eso no viene por ciencia infusa, ha dado muchos avisos antes, y alguien debería haberlo visto. Ya lo decía Emilio Calatayud, desde el cole, el que va a ser 'chorizo', lleva una pegatina que pone 'chorizo', y por lo tanto, se les ve venir y se puede intervenir preventivamente.
0
K
11
#8
fralbin
#6
Voy a "imaginar" que los progenitores de esos chavales no se encuentran en el pais, o no son originarios del pais, no me sorprenderia que el centro este pensado para menores de origen Magrebi, que son los reclutados por mafias foraneas que actuan a nivel local.
0
K
6
#3
Meneador_Compulsivo
Sweden yes!
0
K
17
#5
tul
campamentos de veranos nancis
0
K
12
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
¿Y qué esta pasando en Suecia, exparaiso nórdico, para precisar mayor número de estas instituciones oese a su declive se natalidad?