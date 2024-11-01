Suecia aborda un buque de la 'flota fantasma' rusa que transportaba grano de territorios ucranianos ocupados

Suecia interceptó en el Báltico el buque Caffa, vinculado a la "flota fantasma" rusa que elude sanciones por la guerra en Ucrania. La Guardia Costera lo abordó cerca de Trelleborg en la Operación Café Solo: el navío había cambiado su pabellón ruso por el de Guinea y “se sospecha que carece de seguro”. Viajaba de Casablanca a San Petersburgo con cereales. Kiev agradeció la acción; inteligencia ucraniana señala que el Caffa transportó grano de territorios ocupados, cargado en Sebastopol en julio de 2025.
| etiquetas: suecia , barco , flota , fantasma , rusia , cereal , ucrania
