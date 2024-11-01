edición general
Suecia aborda un buque de la 'flota fantasma' rusa que transportaba grano de territorios ucranianos ocupados

Suecia interceptó en el Báltico el buque Caffa, vinculado a la "flota fantasma" rusa que elude sanciones por la guerra en Ucrania. La Guardia Costera lo abordó cerca de Trelleborg en la Operación Café Solo: el navío había cambiado su pabellón ruso por el de Guinea y “se sospecha que carece de seguro”. Viajaba de Casablanca a San Petersburgo con cereales. Kiev agradeció la acción; inteligencia ucraniana señala que el Caffa transportó grano de territorios ocupados, cargado en Sebastopol en julio de 2025.

ur_quan_master #1 ur_quan_master
La flota fantasma, el Clan de los Soles, la bomba atómica de Irán, las armas de destrucción masiva de Iraq... Y así todo hasta el infinito.

El lunes la gasolina a mil.
7 K 85
verdor #6 verdor
#1 No hay que esperar al lunes
0 K 9
suppiluliuma #2 suppiluliuma
Zazis de MNM: ¡Abordar un buque que incumple la ley marítima internacional es un acto de piratería! ¡Suecia culpable!
También Zazis de MNM: ¡Hay que cortar el estrecho de Hormuz! ¡Drones y misiles contra cualquiera que intente pasar! ¡Bien hecho, Irán! ¡Así aprenderán los anglosionistas!
6 K 26
#4 Kuruñes3.0
A mamarla RuZia.
2 K 21
Spirito #9 Spirito
#8 Si, por supuesto eso que mencionas, lo mismo que asesinar a más de 100 personas en barcas o lanchas en el Caribe Venezolano alegando que eran narcolanchas, por ejemplo.

Pero a poco que se analice, a poco de reflexión se les cae a esos canallas yanquis todo el embuste que vienen imponiendo y que los medios de comunicación convencionales repiten como loros, a sueldo.
1 K 19
Spirito #7 Spirito *
Lo llaman "flota fantasma" porque no tienen el seguro que se exije, pero contratado a empresas occidentales, aunque sí lo tienen con otras empresas se seguros del mundo.

Ya está.
1 K 19
eltxoa #8 eltxoa *
#7 Yo diría que se le llama flota fantasma para hacer ver ante la opinión publica como si estuviera haciendo algo ilegal y blanquear el abordaje de un barco por sus cojones blancos.
1 K 19
#3 Onaj
Una pequeñita alegría más.
0 K 14
millanin #5 millanin
Que vuelta más rara ha dado el barco
0 K 7

