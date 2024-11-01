Subida de las cuotas de autónomos: ¿cuánto pagan en otros países de Europa?

El Gobierno propuso este lunes una subida de las cuotas de autónomos que elevan un 8,6% el mínimo a pagar de los 100 a los 217,37 euros de quienes cobran menos y un 34% para quienes tienen más de 6.000 euros de ingresos, que pasarán de pagar una cuota de 590 a 796 euros, 206 más en 2026, que llegarán a ser 1.209 euros en el año 2028. El objetivo es incrementar la recaudación, pero las diferentes organizaciones de autónomos ya han mostrado el rechazo de un colectivo que, en muchas ocasiones, cobran menos que los asalariados.