edición general
1 meneos
3 clics

Suben los precios del petróleo después de que Trump afirmara que EE. UU. “destruyó por completo” el centro de exportación de la isla iraní de Kharg [ENG]

Los precios del petróleo han vuelto a subir ante el aumento de los temores sobre el suministro después de que Estados Unidos atacara el importante centro petrolero iraní de la isla de Kharg y Donald Trump exigiera a sus aliados que ayudaran a reabrir el estrecho de Ormuz. El Brent, la referencia internacional del petróleo, subió un 1,8% hasta los 104,98 dólares por barril durante las primeras operaciones del lunes. Otro fin de semana de violencia en todo Oriente Medio aumentó aún más la preocupación por el conflicto y por sus consecuencias.

| etiquetas: suben , precios , petróleo , barril , kharg
1 0 0 K 20 actualidad
1 comentarios
1 0 0 K 20 actualidad
estemenda #1 estemenda
Cada vez que abre el pico Donald, sube el pan.
1 K 32

menéame