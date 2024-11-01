Suben los precios del petróleo después de que Trump afirmara que EE. UU. “destruyó por completo” el centro de exportación de la isla iraní de Kharg [ENG]

Los precios del petróleo han vuelto a subir ante el aumento de los temores sobre el suministro después de que Estados Unidos atacara el importante centro petrolero iraní de la isla de Kharg y Donald Trump exigiera a sus aliados que ayudaran a reabrir el estrecho de Ormuz. El Brent, la referencia internacional del petróleo, subió un 1,8% hasta los 104,98 dólares por barril durante las primeras operaciones del lunes. Otro fin de semana de violencia en todo Oriente Medio aumentó aún más la preocupación por el conflicto y por sus consecuencias.