Sube la brecha norte-sur en tasa de pobreza: Asturias 15,6%, 9 puntos menos que Canarias y más de 10 que Murcia

La Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) ha reclamado la mejora de las prestaciones y ayudas autonómicas ante las desigualdades de territorios que han provocado un incremento de la brecha norte-sur. Si en Asturias la tasa de pobreza es del 15,6, en Canarias sube al 24,6% y Murcia al 26%. Además, el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) de las comunidades autónomas no consigue mejorar por si sólo las cifras de pobreza.