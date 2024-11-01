edición general
Sube la brecha norte-sur en tasa de pobreza: Asturias 15,6%, 9 puntos menos que Canarias y más de 10 que Murcia

La Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) ha reclamado la mejora de las prestaciones y ayudas autonómicas ante las desigualdades de territorios que han provocado un incremento de la brecha norte-sur. Si en Asturias la tasa de pobreza es del 15,6, en Canarias sube al 24,6% y Murcia al 26%. Además, el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) de las comunidades autónomas no consigue mejorar por si sólo las cifras de pobreza.

NPCMeneaMePersigue
Asturias tiene poco turismo e industria, canarias no tiene industria y tiene turismo

En la comunidad valenciana es igual, alicante tiene turismo y pierde poder adquisitivo mientras castellón gana poder adquisitivo sin turismo y con industria

Turismo es pobreza
3
Maldito
#1 Creo que ya ha salido por aquí, cuanto mayor es la dependencia del turismo, mayor es la pobreza. En Canarias ha sido así desde los 80. Y si no me equivoco, por aquí ya salió un estudio donde se mostraba esa correlación en las Islas Baleares desde principios de siglo a hoy.
1
pirat
En la Línea del campo de Gibraltar también exhibe uno de los peores indicadores en pobreza, y luego aún hay quien defiende la existencia de la colonia como fuente de riqueza.
0

