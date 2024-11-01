edición general
Studio Ghibli, Bandai Namco y Square Enix exigen a OpenAI que deje de utilizar su contenido para entrenar a la IA [Ing]

La Asociación para la Distribución de Contenidos en el Extranjero (CODA), una organización contra la piratería que representa a titulares de propiedad intelectual japoneses como Studio Ghibli y Bandai Namco, publicó la semana pasada una carta en la que pedía a OpenAI que dejara de utilizar los contenidos de sus miembros para entrenar a Sora 2, según informó Automaton. La carta afirma que «CODA considera que el acto de replicación durante el proceso de aprendizaje automático puede constituir una infracción de los derechos de autor»…

mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
Pues que dejen tambien de repiicarlas los miles de otakus con sus intelibencias naturales.
0 K 10
#1 Quillotro
Yo también lo exijo.
0 K 6
rmdf #3 rmdf
#1 Y a ver si dejáis de una vez de imitar a Chiquito de la Calzada, por la gloria de mi madre. Pecador.
0 K 10
OCLuis #4 OCLuis *
#3 Testás buscando un amatoma sesuá... o duodenal... testoy avisan2.
0 K 12

