Stephen Miller exige que CBS despida al equipo de ‘60 Minutes’ por su reportaje sobre el CECOT

El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, pidió a CBS que despida a cualquier empleado involucrado en una “rebelión” interna por la decisión de retirar un informe de 60 Minutes sobre el trato a inmigrantes en la prisión salvadoreña CECOT, conocida por sus denuncias de abusos. En su intervención, Miller cuestionó a los productores del programa que viven con “comodidad y seguridad” en sus condominios del West End y buscan generar simpatía por “esos monstruos”, en declaraciones al conductor Charlie Hurt.
Que por otro lado, yo al principio apoyé esa prisión porque la falta de libertad en la calle era aún peor, pero esas soluciones tienen que ser temporales, no puedes plantear eso a largo plazo, y por supuesto, siempre respetando a los internos.
¿Ya han hecho programas de reinsertación para las personas que puedan salir de las bandas sin problema, o la idea es dejar a la gente ahí dentro por los siglos de los siglos?
¿No será al reves?. No creo que estén pidiendo el despido de los que han retirado el reportaje, mas bien será de los que lo crearon.