Stephen Miller exige que CBS despida al equipo de ‘60 Minutes’ por su reportaje sobre el CECOT

El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, pidió a CBS que despida a cualquier empleado involucrado en una “rebelión” interna por la decisión de retirar un informe de 60 Minutes sobre el trato a inmigrantes en la prisión salvadoreña CECOT, conocida por sus denuncias de abusos. En su intervención, Miller cuestionó a los productores del programa que viven con “comodidad y seguridad” en sus condominios del West End y buscan generar simpatía por “esos monstruos”, en declaraciones al conductor Charlie Hurt.