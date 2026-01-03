edición general
Stephen King, creador de ‘It’, critica detención de Maduro a Trump: ‘A Putin le extiende alfombra’

“Nicolás Maduro no es una buena persona, de acuerdo, pero Putin tampoco, y Donald Trump le tendió la alfombra roja (...) Justo cuando uno piensa que el presidente (estadounidense) ha tocado fondo, rebota aún más”. De acuerdo con el escritor de historias de terror, la detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores no tiene el objetivo de combatir el tráfico de drogas, en cambio, “todo se trata de petróleo, que en cierto modo sí es una droga”.

Torrezzno
Maduro ya está en Derry, cuidado niños
Amoniaco
Maduro es un héroe, literalmente, el tiene una serie de dibujos donde es un héroe que lucha contra Trump, Elon musk, los YouTubes y los venezolanos que no quieren lo mejor (que es el para Venezuelan) . Los malos aquí son Trump y los venezolanos que se marcharon para hacer quedar mal a maduro, vamos.... Si que hau comida, los vertederos están llenos de gente buscando restos de comida en latas y bolsas.
