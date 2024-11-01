Stephen Colbert dice que CBS bloqueó su entrevista del demócrata James Talarico

Stephen Colbert denunció que abogados de CBS le prohibieron emitir una entrevista con el candidato demócrata texano James Talarico por temor a que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) aplicara la regla de “igual tiempo” a políticos de ambos partidos en ‘late shows’. Colbert criticó al presidente de la FCC, Brendan Carr, y acusó presiones políticas ligadas a Donald Trump. Como no podían mostrar al candidato buscaron en Google una imagen por «no James Talarico» y anunció que difundirá la charla en YouTube pese a las restricciones.