Stephen Colbert dice que CBS bloqueó su entrevista del demócrata James Talarico

Stephen Colbert denunció que abogados de CBS le prohibieron emitir una entrevista con el candidato demócrata texano James Talarico por temor a que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) aplicara la regla de “igual tiempo” a políticos de ambos partidos en ‘late shows’. Colbert criticó al presidente de la FCC, Brendan Carr, y acusó presiones políticas ligadas a Donald Trump. Como no podían mostrar al candidato buscaron en Google una imagen por «no James Talarico» y anunció que difundirá la charla en YouTube pese a las restricciones.

themarquesito #2 themarquesito
En CBS ahora tienen de jefaza a una auténtica comisaria política afín a la administración y leal a Israel: Bari Weiss
jm22381 #1 jm22381 *
«Llamemos a esto como es. La administración de Donald Trump quiere silenciar a cualquiera que diga algo malo sobre Trump en la televisión, porque todo lo que Trump hace es mirar televisión. Es como un niño pequeño que pasa demasiado tiempo frente a la pantalla. Se pone de mal humor y luego deja caer una carga en los pañales. Así que no sorprende que dos de las personas más afectadas por esta amenaza seamos mi amigo Jimmy Kimmel y yo»
¿Y Brendan Carr? Colbert no pudo mostrar su foto. Así…
lonnegan #4 lonnegan *
#1 Colbert estuvo genial comentando esa situación. En mayo le cierran el programa, censura sin mas. Pero mientras tanto, está finísimo, es lo que tiene no tener ya nada que perder.
Narmer #3 Narmer
¿Es el primo del cantante de Aerosmith?
