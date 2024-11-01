Stella Li (BYD): "España se ha convertido en un mercado estratégico para BYD en Europa"

La vicepresidenta de BYD anunció que España se ha convertido en un mercado estratégico para la marca en Europa, durante la inauguración de su nueva sede en Madrid, destacó que las oficinas de 1.440 m² integrarán todas las divisiones de negocio: turismos, autobuses, vehículos comerciales, carretillas, almacenamiento energético e I+D. Esta centralización busca fomentar sinergias e innovación. Además, se abrirá un concesionario y un centro de formación. Desde marzo de 2023, BYD ha matriculado 20.000 vehículos en España
| etiquetas: byd , españa , stella li
Muy importante para mejorar su calidad como marca en Europa