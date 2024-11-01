edición general
12 meneos
19 clics
Starlink pierde uno o dos satélites que terminan desintegrados en la atmósfera cada día (ENG)

Starlink pierde uno o dos satélites que terminan desintegrados en la atmósfera cada día (ENG)  

A medida que SpaceX lanza cada vez más satélites Starlink, también caen más a la Tierra. Pero no todos caen de órbita por la misma razón. Además de que algunos están al final de su vida útil, existen otras razones por las que los satélites pueden reingresar.

| etiquetas: astronáutica , starlink , satélites , perdidas
8 4 0 K 152 astronomia
7 comentarios
8 4 0 K 152 astronomia
Ripio #1 Ripio
Vía Microsiervos donde sale una versión resumida:
www.microsiervos.com/archivo/espacio/starlink-pierde-uno-dos-satelites
0 K 20
reithor #2 reithor
Es como quedarse calvo. Menos mal que Musk tiene experiencia en injertos y los repone.
1 K 22
ur_quan_master #3 ur_quan_master
Lluvia de metales pesados pa la atmósfera
2 K 41
salteado3 #4 salteado3
¿Pero de estos satélites no hay que tener miedo?
0 K 16
Blackspartak #6 Blackspartak
#4 Si fueran chinos, sí
1 K 26
Spirito #5 Spirito
Musk, el cual me decepcionó muchísimo, sigue con su ambición de llevar humanos a Marte y con gran éxito en sus naves que van a favorecer la exploración espacial, con lo cual le deseo y espero gran éxito en ello.
0 K 9
kreepie #7 kreepie *
#5 invertir dinero arrasando la Tierra para conseguir intentar terraformar Marte ya arrasado de forma natural y que nos es totalmente antinatural. Nunca entenderé esto.
¿Por qué no invertir dinero en tratar de mantener habitable la Tierra para los humanos?

Lo de Marte me parecen delirios de niños ricos freaks... Me flipa la ciencia ficción pero este asunto lo veo pues eso... para la ficción.
0 K 11

menéame