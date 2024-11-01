Starlink pierde uno o dos satélites que terminan desintegrados en la atmósfera cada día (ENG)  

A medida que SpaceX lanza cada vez más satélites Starlink, también caen más a la Tierra. Pero no todos caen de órbita por la misma razón. Además de que algunos están al final de su vida útil, existen otras razones por las que los satélites pueden reingresar.
| etiquetas: astronáutica , starlink , satélites , perdidas
www.microsiervos.com/archivo/espacio/starlink-pierde-uno-dos-satelites
¿Por qué no invertir dinero en tratar de mantener habitable la Tierra para los humanos?
Lo de Marte me parecen delirios de niños ricos freaks... Me flipa la ciencia ficción pero este asunto lo veo pues eso... para la ficción.