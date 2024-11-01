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¿Es starlink una constelación de radares en secreto? [ENG]

¿Es starlink una constelación de radares en secreto? [ENG]  

Masterclass técnica sobre capacidades potenciales de detección de la constelación Starlink. 100 minutos de análisis, a partir de las especificaciones publicas de antenas, cobertura orbital y capacidades teóricas de seguimiento (AVISO Contenido denso con fórmulas y modelos matemáticos)

| etiquetas: starlink , radar , espionaje , militar , osint
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7 comentarios
7 2 0 K 76 tecnología
#3 veratus_62d669b4227f8
#1Tratándose de los EEUU no tenga tan clara la diferencia entre empresas privadas y la administración en temas de defen....guerra. Sospecho, esto sin ninguna prueba, que tras estos enormes proyectos como Starlink está el dinero público de una u otra manera pero enmascarado en inversores privados
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#4 chochis
#3 casi todas las tecnológicas importantes tienen participación de la CIA de manera indirecta.
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placeres #6 placeres *
#3 .. No hay que sospechar nada,es un hecho
El departamento de defensa financio públicamente Starlink igualmente SpaceX ¿casi? toda su financiación inicial (solo hace un par de años entro dinero "privado") vino de los militares que estaban cansado de los precios y ritmo de lanzamiento del ARES y quería otro proveedor más.
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#7 veratus_62d669b4227f8
#6 Gracias por la información
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placeres #1 placeres *
No se si me la han colado, pero hace tiempo que no me tropiezo con un video, "conspiranoico", con una densidad tal de contenido y análisis de fuentes abiertas, me ha dejado sorprendido,

Sobre la respuesta corta en un SI, solo necesitaría ligeras mejoras y permitiría la mayor red de espionaje de la historia con diferencia, y en manos de empresa "privada". Cuando Musk habló de data center en el espacio quizas realmente se refería a esto.

Seguramente ya estarán explorando las…   » ver todo el comentario
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alpoza #2 alpoza
:tinfoil:
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#5 sisi *
No importan que sean radares. Los nuevos starlink vienen preparados para dar soporte al 5G des de el espacio. Esto quiere decir que sus antenas ya vienen preparadas para escuchar en la banda del 5G y mapear la posición de cualquier móvil con modificaciones mínimas. Y siguiendo a los móviles, estas siguiendo a las personas con un detalle sin precedentes. Un tesoro para las agencias de inteligencia y las lanzadores de misiles.
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menéame