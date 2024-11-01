¿Es starlink una constelación de radares en secreto? [ENG]  

Masterclass técnica sobre capacidades potenciales de detección de la constelación Starlink. 100 minutos de análisis, a partir de las especificaciones publicas de antenas, cobertura orbital y capacidades teóricas de seguimiento (AVISO Contenido denso con fórmulas y modelos matemáticos)
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El departamento de defensa financio públicamente Starlink igualmente SpaceX ¿casi? toda su financiación inicial (solo hace un par de años entro dinero "privado") vino de los militares que estaban cansado de los precios y ritmo de lanzamiento del ARES y quería otro proveedor más.
Sobre la respuesta corta en un SI, solo necesitaría ligeras mejoras y permitiría la mayor red de espionaje de la historia con diferencia, y en manos de empresa "privada". Cuando Musk habló de data center en el espacio quizas realmente se refería a esto.
Seguramente ya estarán explorando las… » ver todo el comentario