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Spirit Airlines cerró operaciones y canceló todos sus vuelos tras fracaso de rescate: «No es el resultado que deseábamos»

La aerolínea estadounidense de bajo costo Spirit Airlines, con numerosos destinos en América Latina, anunció que canceló todos sus vuelos e inició el «cierre ordenado de sus operaciones», luego del fracaso de un posible rescate financiero por parte de la Casa Blanca. El presidente y director ejecutivo, Dave Davis, explicó que en marzo alcanzaron un acuerdo con los acreedores para un plan de reestructuración que les «hubiera permitido resurgir como un negocio de futuro». Sin embargo, el vertiginoso aumento de precios del carburante desde el...

| etiquetas: spirit airlines , cierre , rescate , acreedor , combustible , guerra
4 1 0 K 66 Avionéame
7 comentarios
4 1 0 K 66 Avionéame
#6 z1018
Tengo la suficiente edad para haber conocido a Pan Am y TWA, dos míticas compañías aéreas norteamericanas que ya no existen, Spirit aunque es otra cosa menos glamurosa es otra más, vendra otra a sustituirla o las demás grande ocuparán su lugar,
Cuando sale una película lo suficientemente antigua de Nueva York aún se pude ver el icónico edifico de Pan Am, hoy de Met Life.
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Pertinax #7 Pertinax
#6 En Atrápame si puedes sin ir más lejos.
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Yoryo #3 Yoryo
Que curiosos los emprendedores, a la mínima cierran los chiringuitos con excusas baratas. ¿En su "plan de empresa" no tenían contempladas las adversidades posibles y como enfrentarlas?
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Andreham #5 Andreham *
Está twitter lleno de gente que se ha quedado sin vuelo de vuelta o que ha visto que sus vuelos que estaban a 200$ ahora están a 1200$.

Capitalism, ho!
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Nekobasu #2 Nekobasu
Primero nos quedamos sin el antonov... y ahora sin Spirit...

Ya no habrá más memes en youtube sobre la torre de control y esos dos.. penita.
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#4 hackerman
Poco a poco....
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menéame