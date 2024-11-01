Spirit Airlines cerró operaciones y canceló todos sus vuelos tras fracaso de rescate: «No es el resultado que deseábamos»

La aerolínea estadounidense de bajo costo Spirit Airlines, con numerosos destinos en América Latina, anunció que canceló todos sus vuelos e inició el «cierre ordenado de sus operaciones», luego del fracaso de un posible rescate financiero por parte de la Casa Blanca. El presidente y director ejecutivo, Dave Davis, explicó que en marzo alcanzaron un acuerdo con los acreedores para un plan de reestructuración que les «hubiera permitido resurgir como un negocio de futuro». Sin embargo, el vertiginoso aumento de precios del carburante desde el...