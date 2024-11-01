'Soy leyenda 2', la secuela del clásico de Will Smith, está más cerca que nunca tras confirmar a su director

Will Smith cuenta con un gran número de éxitos en la gran pantalla, pero uno de los más queridos y recordados es 'Soy leyenda‘. Estrenada en 2007, fue dirigida por Francis Lawrence, que adaptó la novela homónima de Richard Matheson publicada en 1954, y logró recaudar 585,4 millones de dólares a nivel mundial. Una película que funciona muy bien como historia independiente, sea cual sea el final que se vea, pero sobre la que se está desarrollando una esperada secuela que ahora ha confirmado su director.