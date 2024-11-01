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'Soy leyenda 2', la secuela del clásico de Will Smith, está más cerca que nunca tras confirmar a su director

Will Smith cuenta con un gran número de éxitos en la gran pantalla, pero uno de los más queridos y recordados es 'Soy leyenda‘. Estrenada en 2007, fue dirigida por Francis Lawrence, que adaptó la novela homónima de Richard Matheson publicada en 1954, y logró recaudar 585,4 millones de dólares a nivel mundial. Una película que funciona muy bien como historia independiente, sea cual sea el final que se vea, pero sobre la que se está desarrollando una esperada secuela que ahora ha confirmado su director.

| etiquetas: richard matheson , secuela , soy leyenda 2 , clásico , will smith
1 0 2 K -1 cultura
17 comentarios
1 0 2 K -1 cultura
loborojo #1 loborojo
La falta de creatividad es otro síntoma más del imperio en decadencia.
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devilman2 #2 devilman2
#1 Solo que hacen remakes, perdieron la originalidad etc...
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Gadfly #4 Gadfly
#1 se hacen mucho más que remakes, otra cosa es que tu los veas o que no se publiciten
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mono #7 mono
#1 Falta de creatividad en los guiones, y de renovación en los protagonistas

Por cierto, Will Smith, qué pereza
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Ka0 #17 Ka0
#7 A Smith se le acabó la leyenda después de la hostia a Chris Rock.
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MoñecoTeDrapo #9 MoñecoTeDrapo
#1 Como si en Bollywood o Nollywood no hiciesen sagas, adaptaciones, secuelas y remakes...
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#14 Onaj
#1 Algunos llevan culpando de falta de creatividad a Hollywood desde finales de los ochenta.

"¿Otra de Superdetective en Hollywood? , qué falta de creatividad"
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Quel #6 Quel
El trasfondo de la historia original y el de la película son tan distintos que casi es un insulto que lleven el mismo nombre.
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#8 DavidEF
#6 Totalmente de acuerdo.
Por otro lado, no creo que sea tanto falta de creatividad como falta de valor: es la gente que pone la pasta la que no se atreve a hacer nada "nuevo" por la incertidumbre de si recuperarán la inversión. Pero si les propones hacer algo asociado a cualquier franquicia de resultados comprobables, entonces sí que se atreven... por gastado que pueda parecernos.
Para mí lo más triste es, quizá, la serie de "Harry Potter". Que puestos a no arriesgar, ¡ni…   » ver todo el comentario
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#12 Onaj
#6 Soy Leyenda, Yo Robot...
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XtrMnIO #5 XtrMnIO
Yo sigo esperando la secuela Seven 2, con catorce pecados capitales.
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ElPerroDeLosCinco #13 ElPerroDeLosCinco
#5 ¿Catorce o setenta y dos?
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Huginn #3 Huginn
Soy leyenda 2', la secuela del clásicoxD xD xD xD xD
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ElPerroDeLosCinco #16 ElPerroDeLosCinco
A mi la película me gustó, es divertida, pero se aleja muchísimo del argumento del libro. De hecho, el título pierde todo su sentido. En vez de hacer una secuela, podrían hacer un remake más fiel a la novela.
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silvano.jorge #10 silvano.jorge
Ya la original era una película regulera y aburrida...
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Ka0 #15 Ka0
#10 La original no, el primer remake. La original es "El último hombre sobre la tierra" (The Last Man on Earth) con Vincent Price del año 1964, después vino "El último hombre... vivo" (The Omega Man) con Charlton Heston en 1971.
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#11 minoch4
He leído hasta clásico Will Smith y ya
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menéame