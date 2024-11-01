'Soy leyenda 2', la secuela del clásico de Will Smith, está más cerca que nunca tras confirmar a su director

Will Smith cuenta con un gran número de éxitos en la gran pantalla, pero uno de los más queridos y recordados es 'Soy leyenda‘. Estrenada en 2007, fue dirigida por Francis Lawrence, que adaptó la novela homónima de Richard Matheson publicada en 1954, y logró recaudar 585,4 millones de dólares a nivel mundial. Una película que funciona muy bien como historia independiente, sea cual sea el final que se vea, pero sobre la que se está desarrollando una esperada secuela que ahora ha confirmado su director.
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Por cierto, Will Smith, qué pereza
"¿Otra de Superdetective en Hollywood? , qué falta de creatividad"
Por otro lado, no creo que sea tanto falta de creatividad como falta de valor: es la gente que pone la pasta la que no se atreve a hacer nada "nuevo" por la incertidumbre de si recuperarán la inversión. Pero si les propones hacer algo asociado a cualquier franquicia de resultados comprobables, entonces sí que se atreven... por gastado que pueda parecernos.
Para mí lo más triste es, quizá, la serie de "Harry Potter". Que puestos a no arriesgar, ¡ni… » ver todo el comentario