¿Es sostenible el nuevo régimen 'dócil' venezolano?

Tras la captura de Maduro, Trump busca controlar Venezuela a distancia, apoyando a Delcy Rodríguez como presidenta interina. Rodríguez enfrenta el desafío de estabilizar la economía, atraer a los migrantes y promover la democracia, mientras Trump exige el fin del narcotráfico y la ruptura con países hostiles. Aunque la cooperación petrolera avanza, la inversión extranjera sigue siendo escéptica y la transición política enfrenta obstáculos internos.
Anda ya, eso es lo último que le pedirán.
¿Y si democráticamente se decide desdecirse del acuerdo con USA?
Es también difícil que las compañías petroleras de EE.UU. asuman riesgos, eso hace que la situación económica vaya a cambiar.
Por lo tanto es cuestión de tiempo que el régimen "dócil" venezolano se mantenga a medio plazo.