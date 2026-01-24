edición general
¿Es sostenible el nuevo régimen 'dócil' venezolano?

Tras la captura de Maduro, Trump busca controlar Venezuela a distancia, apoyando a Delcy Rodríguez como presidenta interina. Rodríguez enfrenta el desafío de estabilizar la economía, atraer a los migrantes y promover la democracia, mientras Trump exige el fin del narcotráfico y la ruptura con países hostiles. Aunque la cooperación petrolera avanza, la inversión extranjera sigue siendo escéptica y la transición política enfrenta obstáculos internos.

#1 perej
¿"promover la democracia"?
Anda ya, eso es lo último que le pedirán.
¿Y si democráticamente se decide desdecirse del acuerdo con USA?
Mauro_Nacho #3 Mauro_Nacho
#1 Lo de la democracia es secundario, la credibilidad de EE.UU.es nula y en un régimen vigilado no puede haber mucha libertad.
Mauro_Nacho #2 Mauro_Nacho
Si las condiciones económicas de los venezolanos no mejoran, es difícil que el régimen "dócil" venezolano se mantenga.
Es también difícil que las compañías petroleras de EE.UU. asuman riesgos, eso hace que la situación económica vaya a cambiar.
Por lo tanto es cuestión de tiempo que el régimen "dócil" venezolano se mantenga a medio plazo.
#4 Tiranoc
Maduro se fue por iniciativa propia de Venezuela, en concreto dijo: " Me voy de Venezuela porque Mª Corina Machado":troll:
