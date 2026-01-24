¿Es sostenible el nuevo régimen 'dócil' venezolano?

Tras la captura de Maduro, Trump busca controlar Venezuela a distancia, apoyando a Delcy Rodríguez como presidenta interina. Rodríguez enfrenta el desafío de estabilizar la economía, atraer a los migrantes y promover la democracia, mientras Trump exige el fin del narcotráfico y la ruptura con países hostiles. Aunque la cooperación petrolera avanza, la inversión extranjera sigue siendo escéptica y la transición política enfrenta obstáculos internos.