edición general
3 meneos
2 clics
El sospechoso de las bombas caseras, el día del asedio al Capitolio, dijo al FBI que creía en teorías conspirativas sobre las elecciones de 2020 [ENG]

El sospechoso de las bombas caseras, el día del asedio al Capitolio, dijo al FBI que creía en teorías conspirativas sobre las elecciones de 2020 [ENG]

El hombre acusado de colocar dos bombas caseras cerca de las sedes de los partidos Demócrata y Republicano en la víspera del ataque al Capitolio de EE. UU. del 6 de enero dijo al FBI que creía en teorías conspirativas sobre las elecciones de 2020, según dos personas familiarizadas con el caso. Brian Cole Jr., de 30 años, está cooperando con el FBI, informó NBC News citando a otra persona familiarizada con el asunto. Se espera que Cole comparezca por primera vez ante el tribunal el viernes. Fue acusado el jueves de dejar bombas de tubo fuera de

| etiquetas: trump , bombas , capitolio , conspiración , brian , cole
3 0 0 K 55 actualidad
2 comentarios
3 0 0 K 55 actualidad
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Todas ellas provenientes de Trump y sus secuaces
1 K 40
#1 Grahml
Vamos, que era otro trumpista.

Nada que no fuera esperado.
0 K 20

menéame